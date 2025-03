FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa von 6,40 auf 7,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. "Der Kranich ordnet sein Gefieder", schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie in Anspielung darauf, dass die Fluggesellschaft die Flotte modernisiere und den Fokus auf Effizienz lege. 2025 sieht er als entscheidendes Übergangsjahr, um die Grundlagen für nachhaltige Profitabilität zu legen und gleichzeitig einen stabilen operativen Betrieb zu gewährleisten./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 14:00 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2025 / 14:04 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008232125