Regula, ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung, brachte bei der jährlichen Intergraf Currency+Identity-Konferenz die Dokumentenprüfung auf den Laufsteg. Regulas geformte Linsen, Lupen und optische Filtertürme wurden zu zentralen Designelementen einer Modenschau mit ikonischen Mailänder Charakteren: dem Büroangestellten, dem neugierigen Touristen, dem Straßenkünstler und dem Kind, das Gelato isst.

The Office Siren costume with the embellishments made of Regula's molded lenses, generally used to enable the anti-Stokes effect for examining document security features (Photo: Regula)

Die Intergraf Currency+Identity-Konferenz bringt Technologieentwickler mit einer Reihe von institutionellen Organisationen wie Sicherheitsdruckereien, Zentralbanken und Strafverfolgungsbehörden aus der ganzen Welt zusammen. Als Antwort auf den steigenden Bedarf an robusten Lösungen zur Dokumentenprüfung präsentierte Regula verschiedene Geräte, von kompakten Lupen bis hin zu vollwertigen Video-Spektralkomparatoren. Während kleine Geräte eine hochauflösende Vergrößerung der Sicherheitsmerkmale von Ausweisen und Banknoten ermöglichen, um deren Echtheit zu überprüfen, erlaubt fortschrittliche Ausrüstung (wie der hochauflösende fotospektrale Scanner Regula 88XX) die detaillierteste Untersuchung aller Arten von Dokumenten sowie von Sammlerstücken und Kunstobjekten.

Getreu seiner Leidenschaft für Kunst und Kreativität hatte Regula die Ehre, zum Mode-Défilé am Eröffnungstag der Intergraf Currency+Identity beizutragen.

Die Organisatoren der Konferenz kooperierten mit NABA (Nuova Accademia di Belle Arti), einer Kunst- und Design-Akademie in Mailand, um ein kreatives Projekt mit dem Titel "A Pocket Full of Milan" zu starten. Im Rahmen dieses Projekts entwarfen junge Designer verschiedene Modeoutfits, die typische Straßencharaktere der Stadt darstellten, darunter ein Büroangestellter, ein Polizist, eine Fashionista, ein Pendler und ein Tourist. Das i-Tüpfelchen: Die Hauptfigur dieser Inszenierung war ein Taschendieb, der anderen Charakteren auf dem Laufsteg Kostümteile stahl und am Ende als der am besten Verkleidete dastand.

Für die Gestaltung zweier dieser Outfits wählten die Studierenden der NABA Ersatzteile aus, die Regula zur Herstellung seiner Geräte verwendet.

Zum Beispiel wurden Regulas selbstgefertigte geformte Linsen (die normalerweise den Anti-Stokes-Effekt zur Prüfung von Sicherheitsmerkmalen in Dokumenten ermöglichen) als Verzierungen am Anzug eines echten Mailänder Büroangestellten verwendet oder "Office Siren", wie ihn die Schöpfer nannten.

Zudem erwiesen sich die von Regula zur Verfügung gestellten Lupen als praktisches Hilfsmittel für einen Touristen, der sich einen Stadtplan ansieht.

Die optischen Filtertürme, die in den Video-Spektralkomparatoren von Regula verwendet werden, um die richtige Lichtquelle für die präzise Prüfung von Dokumenten zu schaffen, erschienen schließlich als dynamische Outfit-Accessoires für zwei weitere Mailänder Charaktere: den Straßenkünstler und das Kind, das Gelato isst.

"Bei Regula sind wir überzeugt, dass Technologie und Kreativität Hand in Hand gehen. Die Entwicklung neuer Technologien ist immer ein kreativer Prozess, der Vorstellungskraft, Experimentierfreude und die Bereitschaft erfordert, über das Offensichtliche hinauszublicken. Deshalb haben wir uns besonders gefreut, die Künstlerinnen und Künstler der Intergraf Currency+Identity-Modenschau zu unterstützen. So wie wir die Grenzen der forensischen Technologie erweitern, um innovative Lösungen zur Identitätsprüfung zu entwickeln, erweitern Künstler die kreativen Grenzen, um neue Ideen zum Leben zu erwecken. Unsere präzisionsgefertigten Komponenten in Modekreationen verwandelt zu sehen, war ein perfektes Spiegelbild dieses gemeinsamen Innovationsgeistes. Es war uns eine Ehre, Teil eines Events zu sein, das sowohl technische Exzellenz als auch künstlerischen Ausdruck feiert", sagt Alex Lewanowicz, Director of Hardware Engineering bei Regula.

Weitere Informationen zum gesamten Spektrum an forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung von Regula finden Sie auf Regulas Website.

Über Regula

Regula ist ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek von Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wurde mehrfach in den Gartner® Market Guide for Identity Verification als "Representative Vendor" aufgenommen.

Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com.

