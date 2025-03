Wien (www.fondscheck.de) - Invesco startet ETF auf gleichgewichtetes Europa-Barometer - ETF-NewsDer Vermögensverwalter Invesco baut sein Angebot an ETFs aus, die auf gleichgewichtete Indices setzen, so die Experten von "FONDS professionell". Nach einem Produkt auf den MSCI World Equal Weighted Index folge nun ein ähnlicher Fonds, der in europäische Aktien investiere. ...

