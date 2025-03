NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG nach detaillierten Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Sportwagenbauer habe seinen am 6. Februar gegebenen Ausblick auf 2025 bekräftigt, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei auch das langfristige Margenziel von 20 Prozent bestätigt worden und mittelfristig werde nun eine Marge von 15 bis 17 Prozent angestrebt. Der Ausblick berücksichtige allerdings keine Auswirkungen von Zöllen. Porsche erwarte obendrein weiterhin sehr herausfordernde Marktbedingungen, gab Reitman zu bedenken./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 08:11 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2025 / 08:11 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000PAG9113