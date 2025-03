Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA3719571018 Genesis AI Corp. 12.03.2025 CA3719572008 Genesis AI Corp. 13.03.2025 Tausch 10:1CA90022K1003 King Copper Discovery Corp. 12.03.2025 CA4947261026 King Copper Discovery Corp. 13.03.2025 Tausch 1:1CA78412Y2024 SBD Capital Corp. 12.03.2025 CA78412Y3014 SBD Capital Corp. 13.03.2025 Tausch 10:1CA48132D2005 Juggernaut Exploration Ltd. 12.03.2025 CA48132D3094 Juggernaut Exploration Ltd. 13.03.2025 Tausch 10:1