"Der Aktionärsbrief"

www.bernecker.info

Der Umsatz erhöhte sich um 5,5?% auf 5,16?Mrd.?€, wobei das organische Wachstum sogar 8,7?% betrug. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwendungen wuchs um 14,1?% auf 800,1?Mio.?€, was einer Marge von 15,5?% entspricht. Der Auftragseingang stieg um 1,5?% auf 5,553?Mrd.?€. Aufgrund dieser erfreulichen Entwicklung plant GEA, die Dividende um 15 Cent auf 1,15?€ je Aktie zu erhöhen. Zudem erhalten alle Mitarbeiter eine Sonderprämie. Für 2025 stellt GEA ein organisches Umsatzwachstum zwischen 1?und 4?% sowie eine EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwendungen zwischen 15,6?und 16,0?% in Aussicht.? Die Aktie hat mit 58,25 € ein neues Allzeithoch markiert, aber kurzfristig ist erst einmal die Luft raus.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief, Ausgabe 11.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Korrekturmodus- SILBER nicht aus den Augen verlieren- Sind die Ziele für dt. Bankaktien auszuweiten?- Unter der Lupe: Betreiber von SkigebietenBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion /