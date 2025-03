NEW YORK (dpa-AFX) - Zum 80. Geburtstag der Vereinten Nationen will Generalsekretär António Guterres die internationale Organisation reformieren und effizienter machen. "Die Ressourcen schrumpfen überall und das schon seit einer langen Zeit", sagte Guterres in New York. Schon seit sieben Jahren kämpften die UN mit einer "Liquiditätskrise", weil viele Mitgliedstaaten ihre Beiträge entweder nicht ganz oder nicht pünktlich zahlten.

Mit der sogenannten UN80-Initiative solle deswegen eine interne Arbeitsgruppe Vorschläge ausarbeiten, wie die Organisation künftig besser und effizienter arbeiten könnte. Zudem forderte Guterres die Mitgliedsländer auf, künftig pünktlich und komplett zu zahlen.

Guterres: "UN80" hat mit Musks Doge nichts zu tun



Die 1945 gegründeten UN haben rund 130.000 Mitarbeiter weltweit und ein Budget - mit Ausnahme der Gelder für Friedenseinsätze - von mehr als drei Milliarden Dollar (etwa 2,7 Mrd Euro). Der größte Anteil am regulären UN-Budget entfällt auf die USA. US-Präsident Donald Trump hatte jedoch schon in seiner ersten Amtszeit deutlich gemacht, dass er wenig Wert auf die Organisation legt.

Viele Beobachter fühlten sich von Guterres' "UN80"-Ankündigung an Elon Musk erinnert, der derzeit mit seinem Doge-Team (Department of Government Efficiency) im Auftrag von Trump eine US-Behörde nach der anderen durchforstet und massenweise Kürzungen sowie Entlassungen anordnet. UN-Chef Guterres versicherte auf Nachfrage aber, seine Initiative habe mit der von Musk nichts zu tun: "Wir sprechen von komplett anderen Prozessen, Methoden und Zielen."/cah/DP/ngu