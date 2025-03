Porsche - Hohe Kursverluste nach Quartalszahlen

Werbung







Gewinneinbruch lässt die Porsche Vz. am Mittwoch fallen



Die Porsche AG legte den Jahresabschluss 2024 vor. Das Unternehmen verzeichnete einen stagnierenden Umsatz von rund 40 Mrd EUR. Die Umsatzrendite fiel mit 14,1% niedriger aus als die Zielmarke des Unternehmens von 15%. Besonders stark ging der Ansatz des Taycan und des Panameras zurück. Das Unternehmen verzeichnete einen Rückgang des Operativen Ergebnisses um rund 22% auf 5,6 Mrd EUR gegenüber dem Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern lag mit 3,6 Mrd rund 30% unter dem des Vorjahres. Sachinvestitionen im Bereich Automobile stiegen leicht, währen es Einsparungen im Bereich der Entwicklung gab. Der Cashflow aus operativen Tätigkeiten sank ebenfalls um fast 10 Prozent auf 6,4 Mrd EUR. Das Unternehmen reagierte auf das Ergebnis mit Plänen zum Abbau von 1.900 Arbeitsplätzen und verdeutlicht damit die schwierige Lage der deutschen Automobilhersteller. Der Markt nahm das Jahresergebnis von Porsche negativ auf. Die Aktie notiere zeitweise rund 5% niedriger.









