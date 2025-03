FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer dreitägigen Verlustserie hat der Dax am Mittwoch einen neuen Anlauf nach oben unternommen. Positive Impulse lieferten vage Hoffnungen auf einen Waffenstillstand in der Ukraine, vor allem aber Inflationsdaten aus den USA. Der Dax stieg um 1,56 Prozent auf 22.676,41 Punkte, nachdem er in den vergangenen drei Sitzungen fast fünf Prozent eingebüßt hatte. Der MDax blieb am Mittwoch mit einem Aufschlag von 0,47 Prozent auf 28.685,73 Zähler hinter dem Dax zurück.

In den USA hat sich die Teuerung dank geringerer Kosten für Energie überraschend stark abgeschwächt. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich weniger stark als angenommen. "Einer weiteren Zinssenkung durch die US-Notenbank im Juni steht damit nichts im Weg", urteilte Marktexperte Eckhard Schulte von MainSky Asset Management. "Der Markt atmet auf", schrieb John Kerschner vom US-Vermögensverwalter Janus Henderson. Die Kerninflation sei auf den niedrigsten Wert seit Mai 2021 gefallen.

Gegenwind könnten die Börsen allerdings wieder in puncto Welthandel bekommen. Denn die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent sind in Kraft getreten. Die Europäische Union kündigte eine entschiedene Reaktion an. So sollen in einem ersten Schritt von April an wieder EU-Zölle auf die Einfuhr von US-Produkten wie Whisky, Motorräder und Boote fällig werden./bek/ngu

DE0008469008, DE0008467416