Nach Bekanntgabe neuer, überraschend niedriger US-Inflationsdaten stiegen auch viele deutsche Aktien. Der DAX markierte bei 22.813 Punkten sein Tageshoch und konnte zum Xetra-Schluss noch ein ordentliches Plus sichern. An der Spitze glänzten einmal mehr die Papiere von Rheinmetall und Siemens Energy. Nach einer dreitägigen Verlustserie hat der DAX am Mittwoch einen neuen Anlauf nach oben unternommen. Positive Impulse lieferten unter anderem vage Hoffnungen auf einen Waffenstillstand in der Ukraine, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...