… und große BewegungenZauderer oder Zauberer?Politische Börsen, so heißt es, haben kurze Beine. Das sollen sie mit den Lügen - oder waren es die Lügner? - gemein haben. Der 1,98m große Friedrich Merz wäre in dieser Hinsicht also eher untypisch und gilt ohnehin eher als Umfaller, was bei der Körpergröße dann doch zum Problem werden könnte. Ein Wahllügner will er jedenfalls nicht sein, eher so der Typ Macher, der postwendend auf neue Umstände reagiert habe - eine Art sauerländisches Ein-Mann-Krisen-Interventionsteam. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...