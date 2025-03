Berufspendler:innen verbringen einen Teil ihrer Wege täglich in Staus. Dabei setzen manche Städte auf smartes Verkehrsmanagement, wie unsere Infografik zeigt. Wer in Deutschlands Großstädten mit dem Auto unterwegs ist, muss mitunter lange Wartezeiten hinnehmen. Laut einer jährlichen Verkehrsuntersuchung von Inrix verstopfen die deutschen Metropolen immer weiter. Der durchschnittliche jährliche Zeitverlust von Autopendler:innen in Düsseldorf beläuft ...

