Mit einem Kursverlust von 14.500 US-Dollar hat Bitcoin in der letzten Woche einen neuen Rekord verzeichnet: es war der bisher größte Wochenverlust in der Geschichte der Kryptowährung.Charttechnisch zeigt der Bitcoin-Kurs sich deutlich angeschlagen: Der Support bei 80.000 US-Dollar kann derzeit zwar verteidigt werden, allerdings hat der Kurs mit dieser historischen Korrektur sowohl sein Bullmarket-Supportband als auch seinen 200-Tage-Trend eingebüßt - ein großes Alarmzeichen für den Gesundheitszustand eines Bullenmarktes. In dieser Woche zeigt sich der 200-Tage-Trend als neuer charttechnischer Widerstand und auf fundamentaler Ebene gibt es unmittelbar keinen Rückenwind. Selbst die von …