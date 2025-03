Zug (www.fondscheck.de) - Weniger Gebühren, Zugang auf Xetra: 21Shares optimiert Bitcoin Ethereum Core ETP - Fondsnews21Shares, einer der größten Emittenten von Krypto-ETPS, gibt zwei Neuerungen in Zusammenhang mit dem 2019 aufgelegten 21Shares Bitcoin Ethereum Core ETP (ABBA) bekannt: Ab dem 12. März 2025 sinkt die Verwaltungsgebühr des ETPs auf 0,49 Prozent, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

