DJ Trump: Werde "selbstverständlich" auf EU-Zölle reagieren

Von Natalie Andrews

DOW JONES--Donald Trump will "selbstverständlich" auf die Gegenzölle der Europäischen Union auf bestimmte US-Waren reagieren. Das sagte der US-Präsident im Oval Office beim Treffen mit dem Premierminister von Irland, Micheál Martin. Es gebe ein massives Handelsdefizit mit Irland, fügte Trump hinzu. Irland sei eines der Länder, die die USA ausnutzten. "Sie tun das, was sie tun sollten, vielleicht in der Europäischen Union, aber es schafft Unmut", sagte er.

