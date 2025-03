Verkehrte Welt an den Börsen. Die neue Handelspolitik von US-Präsident Trump schürt mit zahlreichen Strafzöllen Inflations- und Rezessionsängste. Immer mehr Anleger an der Wall Street flüchten aus Aktien, während der DAX in Reichweite seines Allzeithochs notiert. Deutsche Nebenwerte stehen plötzlich vor einem Comeback - lohnt sich jetzt der Einstieg?Während in den USA die Zweifel wachsen, herrscht in Deutschland Aufbruchstimmung. Die Aussicht auf ein Finanzpaket in dreistelliger Milliardenhöhe treibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...