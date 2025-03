Xsolla, ein weltweit führendes Videospiel-Commerce-Unternehmen, stellt bedeutende Aktualisierungen im Xsolla Partner Network vor, einer fortschrittlichen Affiliate-Marketing-Engine, die Spieleentwickler und Content-Creator miteinander verbinden soll. Diese Updates verbessern das Erlebnis sowohl für Entwickler als auch für Creator durch neue Interaktionstools, erweiterten Datenzugriff und tiefere Integrationen mit der Xsolla Rainmaker-Plattform.

Der wachsende Einfluss der Content-Creator auf Plattformen wie YouTube, Twitch und TikTok hat die Marketingstrategien für Spiele verändert. Entwickler suchen zunehmend nach eleganten Möglichkeiten, Partnerschaften mit Kreativen zu entdecken, zu verwalten und quantitativ zu erfassen. Das Xsolla Partner Network begegnet dieser Nachfrage mit einer Komplettlösung für die Erstellung und Skalierung leistungsorientierter Kampagnen jetzt mit zusätzlichen Tools zur Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit und des Kampagnenerfolgs.

Aus den neuen Updates des Xsolla-Partnernetzwerks können sowohl Entwickler als auch Creator erheblichen Nutzen ziehen, da sie damit ihre Möglichkeiten erweitern, effektiv zusammenzuarbeiten und ihre Ziele zu erreichen.

Für Entwickler bietet die Plattform jetzt:

Verbesserte Suchfunktionen zum Entdecken, Vergleichen und Einladen der Creator, die am besten mit den Kampagnenzielen übereinstimmen

zum Entdecken, Vergleichen und Einladen der Creator, die am besten mit den Kampagnenzielen übereinstimmen Detaillierte Creator-Profile mit Einblicken wie Statistiken zu gleichzeitigen Zuschauern, gespielten Spielen und Kampagnen-Performance ermöglichen Entwicklern fundierte Entscheidungen

mit Einblicken wie Statistiken zu gleichzeitigen Zuschauern, gespielten Spielen und Kampagnen-Performance ermöglichen Entwicklern fundierte Entscheidungen Integration mit Xsolla Rainmaker-Daten von Twitch und YouTube Gaming für aussagekräftige Analysen wie Streamer-Aufrufe, Follower-Zahlen oder spielspezifische Performance-Daten für datengestützte Entscheidungen

von Twitch und YouTube Gaming für aussagekräftige Analysen wie Streamer-Aufrufe, Follower-Zahlen oder spielspezifische Performance-Daten für datengestützte Entscheidungen Optimierte Tools für die Zusammenarbeit , einschließlich der direkten Verteilung von Promo-Codes, Tracking-Links und Spielschlüsseln

, einschließlich der direkten Verteilung von Promo-Codes, Tracking-Links und Spielschlüsseln Ein flexibles Umsatzbeteiligungsmodell ermöglicht Entwicklern die Festlegung individueller Provisionssätze für Creator, die erfolgreiche Transaktionen hervorbringen

Die Creator erhalten Zugriff auf ein umfassendes Creator-Toolkit, das die Kampagnenverwaltung vereinfacht und das Wachstum beschleunigt. Die neu gestaltete Benutzeroberfläche bietet intuitive Tools und Funktionen, um die Verwaltung von Kampagnen, die Einbindung von Zielgruppen und die Optimierung der Inhaltserstellung zu vereinfachen. Durch die Abschaffung der Mindestanzahl von 50 Abonnenten ist die Plattform nun auch für Micro-Creator zugänglich, die damit ihre neue Karriere starten können.

Zu den zusätzlichen Funktionen für Creator gehören:

Performance-Verfolgung in Echtzeit bietet Einblicke in die Ergebnisse der Kampagnen.

bietet Einblicke in die Ergebnisse der Kampagnen. Benutzerfreundliche Konten-Navigation vereinfacht die Nutzung der Plattform.

vereinfacht die Nutzung der Plattform. Gelegenheiten zur direkten Partnerschaft mit Spieleentwicklern sind sehr hilfreich für Creator, um ihr Publikum zu erweitern und ihre Werke zu monetarisieren, indem sie den Umsatz für Spiele und In-Game-Content steigern, die in der Xsolla Mall angeboten werden.

sind sehr hilfreich für Creator, um ihr Publikum zu erweitern und ihre Werke zu monetarisieren, indem sie den Umsatz für Spiele und In-Game-Content steigern, die in der Xsolla Mall angeboten werden. Creator-Sites der Xsolla Mall hier können Creator digitale Inhalte weiterverkaufen, Kampagnendetails präsentieren, Spenden sammeln und Links zu allen Social-Media-Plattformen teilen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

hier können Creator digitale Inhalte weiterverkaufen, Kampagnendetails präsentieren, Spenden sammeln und Links zu allen Social-Media-Plattformen teilen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Overlays mit spielbezogenen Werbegrafiken und Animationen für Live-Streams, um das Engagement zu steigern und den Bekanntheitsgrad zu erhöhen.

mit spielbezogenen Werbegrafiken und Animationen für Live-Streams, um das Engagement zu steigern und den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Chatbots, die darauf ausgelegt sind, während des Spiels Tracking-Links und Promo-Codes in Echtzeit-Chats zu teilen, Zuschauer zu belohnen, und die Community einzubinden.

Mit diesen Updates ermöglicht das Xsolla-Partnernetzwerk eine nahtlose Zusammenarbeit für Entwickler und Creator und eröffnet so neue Erfolgschancen in der sich entwickelnden Landschaft des Spielemarketings.

"Das Xsolla-Partnernetzwerk war schon immer ein leistungsstarkes Werkzeug für Entwickler, um ihre Spiele weiterzuentwickeln und für Creator, um ihre Leidenschaft zu monetarisieren", sagte Chris Hewish, Chief Strategy Officer bei Xsolla. "Durch diese neuen Funktionen können Entwickler und Creator nahtlos zusammenarbeiten und sicherstellen, dass beide ihre Ziele effektiver erreichen."

Die Updates des Xsolla Partner Network stehen ab sofort für Entwickler, Publisher und Creator weltweit zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter: https://xsolla.pro/rws25pn

