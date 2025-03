29 Prozent der Unternehmen wollen Digital-Investitionen erhöhenAber: Erstmals äußert mehr als die Hälfte der Unternehmen Probleme, die digitale Transformation zu bewältigen Wintergerst: "Auch in der Digitalisierung muss es jetzt heißen: All in!" Berlin, 12. März 2025Die deutsche Wirtschaft zeigt sich...

