Die Regulatory Lifecycle Management (RLM)-Plattform von AscentAI wandelt regulatorische Rohdaten in klare, umsetzbare Informationen um

Ascent Technologies Inc. gab heute seine strategische Weiterentwicklung zu AscentAI bekannt und stellte seine bahnbrechende Regulatory Lifecycle Management (RLM)-Plattform vor, die Finanzdienstleistungsunternehmen in die Lage versetzt, sich schneller, effizienter und sicherer in der komplexen und dynamischen Welt der Einhaltung von Vorschriften zurechtzufinden.

Die Regulierungslandschaft wächst und entwickelt sich in einem unglaublichen Tempo weiter. Die Regulatory Lifecycle Management (RLM)-Plattform von AscentAI ermöglicht es Kunden, ihre Compliance-Prozesse sicher und präzise zu verwalten, und zwar durch eine speziell entwickelte Automatisierung in Kombination mit globaler regulatorischer Abdeckung und fundiertem Fachwissen.

"Die heutigen Risiko- und Compliance-Organisationen sehen sich einer unaufhaltsamen Flut von Informationen gegenüber, die sie präzise und effizient erfassen, bewerten und umsetzen müssen", so Christopher Junker, CEO von AscentAI. "Sie sehen das Potenzial für digitale Transformation und Automatisierung, angetrieben durch KI, um ihre Geschäftsabläufe zu revolutionieren. Unsere RLM-Plattform wurde von Grund auf von Experten für die Einhaltung von Vorschriften entwickelt, um ganzheitliche Befehls- und Steuerungsfunktionen bereitzustellen. Wir helfen ihnen, Risiken zu managen, die Produktivität zu steigern, Silos zu beseitigen und Kosten zu senken."

Die AscentAI Regulatory Lifecycle Management Platform umfasst zwei leistungsstarke Lösungen:

AscentHorizon ist eine globale Horizon-Scanning-Lösung der nächsten Generation, die automatisch regulatorische Informationen erfasst und auf die Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten in einer einzigen, umsetzbaren Plattform bereitstellt. Mit fortschrittlichen Filtern, Warnmeldungen, Produktivitätswerkzeugen und integrierten Prüfprotokollen verbessert es die Sichtbarkeit des Unternehmens und ermöglicht intelligentere, datengestützte Entscheidungen.

ist eine revolutionäre Lösung, die speziell für das Management regulatorischer Änderungen entwickelt wurde. Sie extrahiert Verpflichtungen aus dem Gesetzestext und bewertet automatisch deren Auswirkungen auf Ihr Unternehmen, wodurch Sie Zeit sparen und kostspielige und fehleranfällige manuelle Prozesse eliminieren. AscentFocus bietet direkte Vergleiche, die die Änderungen von einer Regelversion zur nächsten hervorheben. Es lässt sich auch nahtlos in führende GRC-Plattformen integrieren, aktualisiert Inhalte und liefert Wirkungsmeldungen an nachgelagerte Richtlinien und Kontrollen. Die Integrationen mit führenden GRC-Plattformen verbessert die Kundenfunktionen, indem Inhalte automatisch auf dem neuesten Stand gehalten werden und Richtlinien- und Kontrollverantwortliche benachrichtigt werden, wenn sich eine Änderung der Verpflichtung auf ihren Schwerpunktbereich auswirkt.

"Wir haben jahrelang unseren Kunden zugehört, die uns von ihren realen Herausforderungen berichteten", erklärte Ellen Krueger, Vice President of Customer Experience bei AscentAI. "Praktisch alle haben uns gesagt, dass manuelle Prozesse, insbesondere solche, die sich auf das Änderungsmanagement konzentrieren, ein großes Hindernis darstellen. Mit der auf Verpflichtungen basierenden Lösung von AscentAI wird jede Aktualisierung automatisch auf ihre Anwendbarkeit geprüft und den Benutzern mit Zusammenfassungen und hervorgehobenen Vergleichen präsentiert. Im Gegensatz zu anderen dokumentenbasierten Anbietern liefern wir vollständig verarbeitete Informationen, die sofort einsatzbereit sind."

"Dies ist keine KI um ihrer selbst willen", fügte Junker hinzu. "Es handelt sich um eine gezielte Anwendung von KI-Fähigkeiten zur Automatisierung der mühsamsten und anspruchsvollsten Elemente der heutigen Compliance-Prozesse. Unsere Kunden berichten von erheblichen Zeiteinsparungen und einem deutlich verbesserten Vertrauen in die Compliance-Abläufe ihres Unternehmens."

Die Umfirmierung in AscentAI unterstreicht das Engagement des Unternehmens, innovative KI-gestützte Lösungen bereitzustellen, die den geschäftskritischen Anforderungen moderner Rechts-, Risiko- und Compliance-Teams gerecht werden. Durch die Kombination eines speziell entwickelten Ansatzes mit fortschrittlicher KI-Technologie setzt AscentAI einen neuen Branchenstandard und ermöglicht es Kunden, ihren regulatorischen Lebenszyklus sicher zu kontrollieren.

Um mehr zu erfahren oder eine Vorführung zu vereinbaren, besuchen Sie www.ascentregtech.com.

Über AscentAI

AscentAI (ehemals Ascent) ist ein führender Anbieter von Lösungen für das regulatorische Lebenszyklusmanagement für Finanzinstitute, darunter Banken, Investment- und Vermögensverwaltungsgesellschaften, elektronische Zahlungsunternehmen, Geldtransferunternehmen, Kreditgeber für Verbraucher und Unternehmen sowie andere regulierte Finanzorganisationen. Durch die Kombination von fundiertem Branchenwissen und modernster KI wandelt AscentAI umfangreiche und dynamische regulatorische Datensätze in präzise, umsetzbare Informationen um, die es Kunden ermöglichen, sich sicher und präzise in der komplexen Compliance-Landschaft von heute zurechtzufinden. Weitere Informationen finden Sie unter www.ascentregtech.com oder treten Sie uns auf LinkedIn bei.

