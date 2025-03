Bitcoin-Charts offenbaren Parallelen zu früheren Bullruns

Bitcoin hat nach seinem Rückgang auf etwa 70.000 US-Dollar eine interessante Entwicklung genommen. Politische Ereignisse wie die ausgesetzte Strafabgabe Kanadas auf US-Güter und Trumps Überlegungen zur Reduzierung von Kanada-Zöllen führten zu kurzfristigen Kursanstiegen. Doch die anschließenden Zoll-Androhungen dämpften die Euphorie schnell wieder. Trotz dieser Volatilität zeigen technische Indikatoren vielversprechende Muster, die an frühere erfolgreiche Marktphasen erinnern.

Bullische Signale trotz Marktkorrektur

In den Charts lassen sich auf mehreren Zeitebenen bullische Divergenzen erkennen - ein Phänomen, bei dem die Kurse zwar sinken, das Abwärtsmomentum jedoch deutlich abnimmt. Diese Konstellation hatte bereits in früheren Marktphasen zu signifikanten Kursanstiegen geführt, besonders ausgeprägt während des letzten Bullruns. Fachleute sehen darin ein mögliches Anzeichen für eine bevorstehende positive Entwicklung.

Aufmerksamkeit verdient auch die CME-Lücke, die sich am Wochenende bei rund 86.700 US-Dollar gebildet hat. Solche Kurslücken werden erfahrungsgemäß nach einigen Tagen geschlossen, was einen Anstieg in diese Region wahrscheinlicher macht. Gleichzeitig zeigt der Dollar-Index Schwäche, was historisch betrachtet oft mit steigenden Bitcoin-Kursen korrelierte. Analysten erwarten daher nach der aktuellen Konsolidierungsphase einen stärkeren Aufwärtstrend - vorausgesetzt, es kommen keine weiteren politischen Störfaktoren hinzu.

Große Investoren bauen ihre Positionen aus

Während viele Kleinanleger in den vergangenen Wochen aus Sorge vor weiteren Kursrückgängen verkauften, haben größere Wallet-Besitzer ihre Bitcoin-Bestände deutlich ausgebaut. Marktexperten sprechen von akkumulierenden "Walen", die langfristig mit höheren Preisen rechnen. In den sozialen Medien kursieren zudem Gerüchte, die USA könnten trotz zurückhaltender Aussagen beim Krypto-Summit über einen strategischen Bitcoin-Vorrat nachdenken und dabei möglicherweise bis zu 1 Million BTC erwerben.

Kurzfristig bleibt ein erneuter Rückgang in den Bereich um 70.000 US-Dollar möglich. Dennoch halten viele Marktbeobachter ein neues Allzeithoch in diesem Jahr für realistisch, besonders wenn politische Konflikte und Zinssorgen aus den Schlagzeilen verschwinden. Diese Aussicht auf steigende Kurse weckt auch das Interesse an spezialisierten Krypto-Projekten, die von einer Bitcoin-Rallye profitieren könnten.

BTCBULL-Presale zieht trotz Marktturbulenzen Investoren an

Ein Projekt namens BTC Bull Token ($BTCBULL) hat in den letzten Wochen trotz der Marktkorrektur Aufmerksamkeit erregt. Der Coin hat einen besonderen Mechanismus, der direkt an den Bitcoin-Kurs gekoppelt ist: Bei einem Bitcoin-Preis von 150.000 US-Dollar schüttet BTCBULL echte BTC an alle Token-Inhaber aus, und bei 125.000 US-Dollar werden BTCBULL-Token verbrannt, was das Angebot verknappt und den Wert der verbleibenden Token steigern könnte.

Der Vorverkauf des Tokens hat bereits über 3,5 Millionen US-Dollar eingesammelt, was das Interesse der Anleger an diesem Konzept unterstreicht. Der Einstiegspreis wird bis zum Börsenstart mehrmals erhöht, wodurch frühe Investoren potentiell schon vor dem offiziellen Handelsstart Gewinne verzeichnen könnten. Für Krypto-Enthusiasten, die an neue Bitcoin-Rekorde glauben, könnte BTCBULL eine ergänzende Anlagemöglichkeit darstellen, die zusätzliche Dynamik ins Portfolio bringen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.