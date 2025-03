Exein, das Unternehmen für eingebettete IoT-Cybersicherheit, und Supermicro, ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Komplettlösungen, haben eine Partnerschaft angekündigt, um die eingebettete Sicherheit neu zu definieren. Im Rahmen der Zusammenarbeit von Exein und Supermicro werden die innovativen eingebetteten Sicherheitslösungen von Exein in die branchenführende Hardware von Supermicro integriert, um Unternehmen weltweit einen beispiellosen Schutz zu bieten.

Gemeinsam setzen Exein und Supermicro neue Maßstäbe für Cybersicherheit in den Bereichen Edge-Computing, IoT und kritische Infrastrukturen und sichern so die Zukunft, Gerät für Gerät. Mit der KI-gesteuerten Sicherheit von Exein, die direkt in die Hardware von Supermicro integriert ist, können Unternehmen nun eine Infrastruktur mit Zero-Trust-Sicherheit von Grund auf bereitstellen und so die Widerstandsfähigkeit gegen sich entwickelnde Cyber-Bedrohungen gewährleisten.

"Wir fühlen uns geehrt, mit Supermicro zusammenzuarbeiten, um die eingebettete Sicherheit der nächsten Generation von Exein in ihre branchenführenden Lösungen zu integrieren. Diese Zusammenarbeit stellt sicher, dass Sicherheit nicht nur ein Add-on ist, sondern ein integraler Bestandteil des Hardware-Ökosystems, das Unternehmen mit KI-gesteuertem Zero-Trust-Schutz von Grund auf unterstützt. Mit der Technologie von Exein werden die Angebote von Supermicro nicht nur widerstandsfähiger gegen sich entwickelnde Cyber-Bedrohungen sein, sondern auch vollständig mit dem Cyber Resilience Act konform sein und weltweit einen neuen Standard für sichere Infrastrukturen setzen." Gianni Cuozzo, CEO von Exein.

Die Partnerschaft mit Supermicro folgt auf die bedeutenden Industriepartnerschaften von Exein in den letzten Monaten mit MediaTek und Integral Systems. Als Ergebnis dieser Partnerschaften wird die fortschrittliche Cybersicherheitstechnologie von Exein in Milliarden von IoT-Geräten weltweit eingebettet werden. 2024 schloss Exein erfolgreich eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen Euro ab, um seine ehrgeizigen globalen Expansionspläne in Europa, den USA und Asien voranzutreiben.

Über Exein

Exein ist ein führendes Unternehmen für eingebettete IoT-Cybersicherheit mit Niederlassungen in Italien, Deutschland und den USA. Exein konzentriert sich auf die Sicherheit auf Geräteebene und integriert fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen direkt in die Gerätesoftware, wobei es Edge-KI für die Erkennung und Abwehr von Bedrohungen in Echtzeit nutzt. Die Technologien von Exein schützen täglich über 1 Milliarde Geräte in verschiedenen Sektoren, darunter Industrie, Automobil und Luft- und Raumfahrt, und zielen darauf ab, den globalen Standard für eingebettete Cybersicherheit zu setzen und das Immunsystem für das digitale Leben aufzubauen.

