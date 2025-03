Der spanische Textilgigant verzeichnet einen Kurseinbruch von 8 Prozent nach enttäuschenden Wachstumszahlen, trotz solider Jahresergebnisse mit gesteigertem Gewinn.

Die Aktie des weltgrößten börsennotierten Bekleidungsherstellers Industria De Diseno Textil Inditex erlebte am Mittwoch einen deutlichen Einbruch. Der Kurs sackte um rund 8 Prozent auf 44,75 Euro ab und landete damit auf dem letzten Platz im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. Ausschlaggebend für den Kurssturz war die Nachricht über eine Verlangsamung des Unternehmenswachstums. In den etwa fünf Wochen von Anfang Februar bis zum 10. März stiegen die Erlöse in Lokalwährungen lediglich um 4 Prozent - bereinigt um den Effekt des zusätzlichen Geschäftstages im Schaltjahr 2024. Finanzexperten hatten mit einem deutlich höheren Wachstum von etwa 8 Prozent gerechnet, trotz vorsichtiger Äußerungen aus dem Modesektor und schwacher Verbraucherdaten aus wichtigen Märkten wie Großbritannien und Deutschland. Der Konzern sprach selbst von einer "langsameren Gangart" im ersten Quartal. Die einzige positive Nachricht: In der letzten Geschäftswoche lag das Wachstum bei etwas besseren 7 Prozent, was dennoch unter den allgemeinen Markterwartungen blieb. Mit dem Kursrutsch schrumpfte der Börsenwert auf etwa 139 Milliarden Euro, was allerdings immer noch für einen Platz in den Top 10 des EuroStoxx 50 ausreicht. Betroffen von diesem Wertverlust ist insbesondere der Inditex-Gründer, der rund 60 Prozent des Konzerns besitzt und dessen Privatvermögen entsprechend sank.

Starke Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr

Im Kontrast zur gedämpften Wachstumsprognose stehen die soliden Ergebnisse des abgeschlossenen Geschäftsjahres 2024/25. Der Zara-Mutterkonzern verzeichnete auf Basis konstanter Wechselkurse ein Erlösplus von 10,5 Prozent auf 38,6 Milliarden Euro. Inklusive Wechselkurseffekten ergab sich ein Wachstum von 7,5 Prozent. Das Betriebsergebnis (EBIT) übertraf mit einem Anstieg von 11 Prozent auf 7,55 Milliarden Euro sogar die Markterwartungen. Der Nettogewinn stieg um 9 Prozent auf knapp 5,9 Milliarden Euro. Die Dividende soll ebenfalls um 9 Prozent auf 1,68 Euro je Aktie angehoben werden, einschließlich einer Bonuszahlung von 55 Cent. Trotz dieser positiven Jahreszahlen macht sich die zunehmende Zurückhaltung der Verbraucher bemerkbar - ein Trend, der auch andere Modekonzerne wie H&M und den Uniqlo-Eigentümer Fast Retailing trifft. Die aktuelle Kursentwicklung weitet die jüngsten Verluste aus, nachdem die Inditex-Aktie bereits Mitte Februar knapp unter ihrem Ende 2024 erreichten Rekordhoch von 56,34 Euro gedreht hatte. Bemerkenswert bleibt jedoch, dass sich der Aktienwert in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt hatte.

