Lilium N.V. steht aktuell vor erheblichen finanziellen und operativen Herausforderungen. Das Unternehmen, das elektrisch betriebene Flugzeuge mit vertikalem Start und Landung (eVTOL) entwickelt, befindet sich in einer kritischen Phase.

Erneute Insolvenz durch ausstehende Investorenzahlungen

Im Februar 2025 meldete Lilium zum wiederholten Mal Insolvenz an. Ausschlaggebend für diesen Schritt waren fehlende Zahlungen von Investoren. Besonders schwer wog eine ausstehende Summe von 150 Millionen Euro des slowakischen Investors Marian Bocek. Als Folge der Insolvenz erhielten die rund 1.000 Beschäftigten des Unternehmens voraussichtlich kein Insolvenzgeld, wie der vorläufige Insolvenzverwalter Robert Hänel den Mitarbeitern mitteilte.

Chinesischer Wettbewerber auf Erfolgskurs

Im Gegensatz zu den Schwierigkeiten bei Lilium kann der chinesische Konkurrent EHang positive Entwicklungen verzeichnen. Im vierten Quartal 2024 meldete EHang einen Nettoverlust von 46,86 Millionen Renminbi, was eine deutliche Verbesserung zum Vorjahr darstellt. Gleichzeitig stieg der Umsatz um beeindruckende 190,2 Prozent im Jahresvergleich. EHang lieferte im Jahr 2024 insgesamt 216 Einheiten aus und plant, die jährliche Produktionskapazität bis Ende 2025 auf 1.000 Einheiten zu steigern.

Chancen und Risiken im eVTOL-Sektor

Die Situation von Lilium im Vergleich zu EHang verdeutlicht die unterschiedlichen Entwicklungen in der aufstrebenden eVTOL-Branche. Während einige Unternehmen mit finanziellen Engpässen und technischen Hürden konfrontiert sind, können andere beachtliche Fortschritte verzeichnen. Dies unterstreicht sowohl die Herausforderungen als auch das Potenzial für zukünftiges Wachstum in diesem innovativen Marktsegment. In jüngster Zeit gibt es zudem Anzeichen für Konsolidierungen in der Branche, wie Berichte über ein Kaufinteresse eines chinesischen Konzerns am deutschen Flugtaxi-Unternehmen Volocopter zeigen.

