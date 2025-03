-- Globales Nachrichtenangebot deckt nun mehr als 20 Länder auf 3 Kontinenten ab --

Green Street, der führende Anbieter vertrauenswürdiger Informationen und unabhängiger Erkenntnisse im Bereich Gewerbeimmobilien, hat das Australian Property Journal übernommen Australiens führende Publikation für Gewerbe- und Wohnimmobilien, die über REITs, Investmentverkäufe und Leasingtransaktionen berichtet -, um sein globales Nachrichtenangebot Green Street News auszubauen. Mit der Expansion von Green Street News nach Australien kann Green Street seine Mission fortsetzen, die weltweite Gewerbeimmobilienbranche zu unterstützen.

"Diese Expansion stellt den neuesten bedeutenden Meilenstein im Wachstum von Green Street News und in der übergeordneten Mission von Green Street dar, die globale Gewerbeimmobilienbranche zu stärken. Wir erschließen nicht nur ein neues Land, sondern einen neuen Kontinent, um unserer Zielgruppe aus hochrangigen CRE-Experten die praxisrelevantesten Erkenntnisse zu bieten. Wir haben ein herausragendes Team von Journalisten mit einem dynamischen Breaking-News-Workflow zusammengestellt, um unseren Lesern nicht nur die besten Marktinformationen zu liefern, sondern auch die größten Exklusivmeldungen, die sie hier lesen können, bevor sie anderswo erscheinen."

Jeff Stuek, Chief Executive Officer von Green Street

Das Australian Property Journal, das seit 2003 veröffentlicht wird, berichtet über die vier zentralen Immobiliensektoren Büro, Industrie, Einzelhandel und Wohnen sowie über Hotels und Tourismus, Planung, rechtliche und regulatorische Themen, ländliche Immobilien und landwirtschaftliche Betriebe, Gesundheitswesen, Altenpflege und Seniorenwohnen sowie Studentenunterkünfte. Die umfassende Berichterstattung erstreckt sich über alle wichtigen Regionen, darunter Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, Brisbane, Hobart und Canberra.

Nelson Yap, Gründer, Eigentümer und leitender Journalist des Australian Property Journal, wird sich einem neuen Team lokaler Journalisten anschließen, zu dem Larry Schlesinger, Su-Lin Tan und Layton Holley gehören. Das Team verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung im Journalismus und kann auf eine Erfolgsbilanz an Exklusivberichten in Großbritannien, Südafrika, Hongkong, Singapur und auf dem gesamten australischen Kontinent verweisen. Green Street wird das Australian Property Journal in Green Street News Australia umbenennen, um Abonnenten Erkenntnisse auf globaler Ebene für lokale Investitionsstrategien zu bieten.

Yap sagte: "Nach mehr als zwei Jahrzehnten, in denen wir die führende Online-Immobilienpublikation in Australien aufgebaut haben, freue ich mich außerordentlich, dass das Australian Property Journal von Green Street, dem weltweit größten CRE-Publisher, übernommen wurde. Als Australiens älteste digitale Immobiliennachrichtenplattform und erstes Online-Mitglied des Australian Press Council hat sich das Australian Property Journal einen Ruf für exklusive Berichterstattung in der Immobilienbranche aufgebaut."

"Green Street wird die Publikation auf globaler Ebene ausbauen, was ein Vertrauensbeweis für die australische Medienindustrie ist und Arbeitsplätze im Journalismus schaffen wird. Unser neues Journalistenteam wird die neuesten Nachrichten liefern, um die globale CRE-Community zu informieren und zu stärken."

Larry Schlesinger, Managing Editor von Green Street News Australia, fügte hinzu: "Ich freue mich, die Expansion von Green Street News auf dem australischen Markt zu leiten. Wir haben ein fantastisches Team von Immobilienjournalisten zusammengestellt, die zusammen über jahrzehntelange Erfahrung verfügen, und ich bin zuversichtlich, dass wir für unsere Abonnenten die führende Quelle für exklusive Nachrichten über Gewerbeimmobilien in Australien werden."

Green Street News Australia wird Abonnenten Erkenntnisse auf globaler Ebene für lokale Investment-Strategien bieten. Weitere Informationen zur Expansion von Green Street News Australia finden Sie unter greenstreetnews.com.

Australian Property wurde von Ted McDonnell von McDonnell Advisory neben David Leggatt und Andrew Du von Blue Rock Law beraten. Green Street wurde im Zusammenhang mit der Akquisition von MinterEllison beraten.

Über Green Street

Green Street ist der führende Anbieter von umsetzbaren Recherchen, Nachrichten, Daten, Analysen und Beratungsdiensten im Bereich Gewerbeimmobilien in den USA, Kanada und Europa. Green Street stellt seit nahezu 40 Jahren beispiellose Informationen und zuverlässige Daten zu den öffentlichen und privaten Immobilienmärkten bereit und unterstützt Investoren, Banken, Kreditgeber und andere Branchenteilnehmer bei der Optimierung von Investitionen und strategischen Entscheidungen. Über eine SaaS-Plattform stellt das Unternehmen exklusive Marktinformationen, ergebnisorientierte Erkenntnisse und prädiktive Analysen bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.greenstreet.com

