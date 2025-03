Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Bisher konnte man mit den beliebten In-Ohr-Kopfhörern Musik und Podcast hören oder telefonieren. Seit Neuestem gibt es aber auch Kopfhörer mit Hörhilfe. Wie funktionieren sie und für wen sind sie geeignet? Marco Chwalek berichtet:Sprecher: Wenn man nicht mehr alle Geräusche wahrnimmt und öfter nachfragen muss, also bei leichtem bis mäßigem Hörverlust, kann ein In-Ohr-Kopfhörer eine Alternative zu einem Hörgerät sein. Sven Stein vom Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber", weiß mehr:O-Ton Sven Stein: 24 Sekunden"Es gibt generell viele In-Ohr-Kopfhörer Modelle, die Geräusche aus der Umgebung mit winzigen Mikrofonen einfangen können und ins Ohr wiedergeben.Und diese speziellen Kopfhörer mit Hörhilfefunktion verstärken die Geräusche dabei gleichzeitig. Und wie stark die Verstärkung nötig ist wird vorab mit einem Hörtest auf dem Handy ermittelt."Sprecher: Gibt es auch Nachteile bei einem Hörhilfe-Kopfhörer?O-Ton Sven Stein: 20 Sekunden"Also, ein Nachteil ist, dass die Batterieladung von diesen Kopfhörern nur etwa fünf Stunden hält, während ein normales, klassisches Hörgerät mindestens doppelt so lange durchhält. Und außerdem sitzen diese Kopfhörer ganz dicht wie Stöpsel im Gehörgang, und das ist für manche Menschen über längere Zeit unangenehm."Sprecher: Und wie sieht es mit den Vorteilen aus?O-Ton Sven Stein: 22 Sekunden"Der wichtigste Vorteil ist natürlich das bessere Hören. Aber diese Kopfhörer mit Hörhilfe können auch einen Einsteigerlösung sein für Menschen, die sich vielleicht scheuen, zum Hörgeräteakustiker zu gehen. Und mancher macht dann vielleicht auch einfach mal spielerisch diesen Hörtest auf dem Handy und erfährt dann von Hörproblemen, von denen er gar nichts geahnt hat und sucht sich dann doch professionelle Hilfe."Abmoderation: Zurzeit werden diese Kopfhörer nur von einem Hersteller angeboten. Aber es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis man sie - wie in den USA - ohne Rezept kaufen kann, ähnlich wie Brillen von der Stange, schreibt der "Senioren Ratgeber".Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.senioren-ratgeber.dePressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5989683