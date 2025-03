© Foto: Nel Asa Media

Die Nel-Aktie ist wieder heiß begehrt. An der Heimatbörse in Oslo legte der Kurs fast um 50 Prozent zu. Die Norweger haben einen neuen Partner gefunden, der auch bei ihnen einsteigt. Geht es jetzt wieder steil bergauf??Da sind wohl einige Short-Seller zur Wochenmitte auf dem falschen Fuß erwischt worden. Mitten im Abgesang auf den norwegischen Wasserstoffspezialisten unterbricht eine Nachricht die Musik und lässt die Aktie in die Höhe schießen. Samsung E&A kooperiert nicht nur mit Nel, die Südkoreaner sichern sich auch gleichzeitig etwas mehr als neun Prozent an den Norwegern über eine Direktplatzierung. Der neue Partner Samsung E&A Co. Ltd., ehemals bekannt als Samsung Engineering, ist ein …