DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 13. März

=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Februar 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis *** 07:00 DE/K+S AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Grenke AG, Jahresergebnis (11:30 BI-PK) 07:00 CH/Docmorris AG, Jahresergebnis (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz) 07:35 DE/MLP SE, Jahresergebnis 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Jahresergebnis 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:50 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Eiropa-Kongress zu "Driving Resilience and Action in a Warming World" *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung *** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar Eurozone PROGNOSE: +0,7% gg Vm/-0,7% gg Vj zuvor: -1,1% gg Vm/-2,0% gg Vj *** 12:00 DE/Bundestag, Sondersitzung zur ersten Lesung der Finanzpakete *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 221.000 *** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 17:50 IT/Enel SpA, Jahresergebnis *** 18:30 FR/EZB-Ratsmitglieder Nagel, Villeroy de Galhau, Teilnahme an Panel von Banque de France und Bundesbank *** - DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle - DE/ACI, Abschluss European Green Steel Industry Summit 2025 (seit 12.03.) *** - DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht ===

