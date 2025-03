Accelleron Industries AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Accelleron übertrifft die Umsatzmarke von USD 1 Mrd.



13.03.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc-Mitteilungen gemäss Art. 53 KR Accelleron übertrifft die Umsatzmarke von USD 1 Mrd. Die Kennzahlen für 2024 verbesserten sich in allen Bereichen Der Umsatz erreichte mit USD 1,023 Mrd. ein Plus von 11,8% gegenüber dem Vorjahr

Das operative EBITA stieg auf USD 261,9 Mio. (+17,4%)

Der Reingewinn stieg auf USD 179,4 Mio. (+63,1%)

Eine Dividende von CHF 1.25 wird vorgeschlagen (+47%)

Aufbauaktivitäten abgeschlossen

Neue Treibstoffe, Rechenzentren, Serviceleistungen und Nachrüstungen als Wachstumstreiber Baden, Schweiz, 13. März 2025. Accelleron, ein globaler Technologieführer in den Bereichen Turbolader, Kraftstoffeinspritzung und digitale Lösungen für die Marine- und Energieindustrie, kann auf ein weiteres erfolgreiches Jahr zurückblicken. Zum 100-Jahre-Jubiläum des Turboladers konnte das Unternehmen im Jahr 2024 die Umsatzmarke von USD 1 Mrd. übertreffen. «Die Nachfrage nach Produkten und Services für die Schifffahrtsindustrie war ausserordentlich hoch. Im Energiesektor konnte die hohe Nachfrage nach Notstromlösungen für Rechenzentren eine vorübergehende Abschwächung auf dem Markt für Gaskompressionsanlagen ausgleichen. Ein starkes Umsatzwachstum und der operative Leverage führten zu einer erhöhten Rentabilität», so Daniel Bischofberger, CEO von Accelleron. Reingewinn um 63% gestiegen Der Umsatz im Jahr 2024 erreichte einen Wert von USD 1'022,5 Mio. und legte damit im Vorjahresvergleich um 11,8% zu (12,9% bei konstanten Wechselkursen, 7,3% organisch). Das operative EBITA von Accelleron stieg um USD 38,8 Mio. oder 17,4% auf USD 261,9 Mio. Aufgrund des starken Umsatzwachstums und des operativen Leverage erhöhte sich die operative EBITA-Marge um 1,2 Prozentpunkte auf 25,6%. Im Jahr 2024 konnte Accelleron alle Aufbauaktivitäten abschliessen, sodass die diesbezüglichen nicht-operativen Kosten von USD 77,4 Mio. im Jahr 2023 auf USD 15,8 Mio. gesenkt werden konnten. Der Reingweinn stieg um USD 69,4 Mio. oder 63,1% auf USD 179,4 Mio. Die Umwandlung des freien Cashflows lag bei 99,1% (2023: 99,2%). Trotz des starken Wachstums von Accelleron betrug der freie Cashflow im Jahr 2024 USD 177,7 Mio. (2023: USD 109,1 Mio.). Der Nettoverschuldungsgrad lag trotz Investitionen in Übernahmen in Höhe von USD 56 Mio. im Jahr 2024 bei niedrigen 0,7. Segment Medium & Low Speed Der Umsatz im Segment Medium & Low Speed stieg im Vergleich zum Vorjahr um USD 108,6 Mio. oder 16,3% (+10,1% organisch) auf USD 773,5 Mio. Die starke Nachfrage nach Frachtkapazität führte in Verbindung mit geopolitischen Spannungen zu einer hohen Auslastung der Schiffe. So konnte das Unternehmen sein Servicegeschäft weiter ausbauen, ergänzt durch den Verkauf von Retrofits, die zu konkreten Treibstoffeinsparungen und Emissionsreduktionen für Kunden aus der Schifffahrtsbranche führen. Accelleron nutze zudem Chancen, die sich aus der Anwendung neuer Treibstoffe ergaben. Durch die im Jahr 2024 erfolgte Übernahme des italienischen Unternehmens OMC2 und des kanadischen Unternehmens True North Marine (TNM) konnte Accelleron seine Kapazitäten im Bereich der Kraftstoffeinspritzung und der digitalen Lösungen für die Schifffahrt erweitern. Die Produktionskapazität von OMC2 wird OMT dabei unterstützen, die deutlich gestiegene Nachfrage nach fortschrittlichen Kraftstoffeinspritzsystemen zu decken, während die digitalen Lösungen von TNM das SaaS-Angebot Tekomar von Accelleron ergänzen werden. Letztere helfen Schiffseignern und Charterern, den Treibstoffverbrauch und die Emissionen zu reduzieren, zu erfassen und zu dokumentieren. Auf dem Kraftwerksmarkt blieb die Neubautätigkeit für die Stromerzeugung im Segment Medium Speed im Jahr 2024 verhalten, doch der Serviceleistungsbereich entwickelte sich gut. Das operative EBITA stieg gegenüber dem Vorjahr um USD 35,3 Mio. oder 21,6% auf USD 199,1 Mio. Die operative EBITA-Marge erhöhte sich im Jahr 2024 um 1,1 Prozentpunkte auf 25,7%. Ausschlaggebend für die Margenverbesserung waren eine starker operativer Leverage und ein effektives Kostenmanagement. Die Kosteninflation konnte durch Preiserhöhungen weitgehend ausgeglichen werden. Segment High Speed Der Umsatz im Segment High Speed ging im Vergleich zum Vorjahr um USD 0,9 Mio. oder -0,4% (-0,1% organisch) auf USD 249,0 Mio. zurück. Accelleron stärkte seine Marktposition und profitierte von der starken Nachfrage nach turbogeladenen Notstromaggregaten, besonders nach Lösungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen wie Rechenzentren. Die Umsätze auf dem Markt für Gaskompressionsanlagen gingen vorübergehend zurück, da die Kunden ihre Lagerbestände reduzierten. Das operative EBITA stieg gegenüber 2023 um USD 3,5 Mio. oder 5,9% auf USD 62,8 Mio. Grund für diesen Anstieg waren ein effektives Kostenmanagement und ein vorteilhafter Produktmix. Folglich verzeichnete die operative EBITA-Marge einen Anstieg um 1,5 Prozentpunkte auf 25,2%. Deutlich erhöhte Dividende Angesichts der starken Ergebnisse und der gesunden Bilanz wird der Verwaltungsrat an der Generalversammlung vom 6. Mai 2025 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von CHF 1.25 pro Aktie (+47%; 2023: CHF 0.85) vorschlagen. Positiver Ausblick Die Schifffahrtsindustrie hält an ihrem Weg zur Dekarbonisierung fest, der durch die Vorschriften der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) der Vereinten Nationen und der EU vorangetrieben wird. Die Auftragsbücher der Werften im Handelsschifffahrtssektor sind für die kommenden Jahre gut gefüllt und der Anteil an Schiffneubauten mit Dual-Fuel-Antrieb ist hoch. Im Energiesektor bieten sich Möglichkeiten für eine dezentrale Stromerzeugung mit einem Trend zu mehr Flexibilität und Ausfallsicherheit. Die starke Nachfrage von Rechenzentren wird voraussichtlich anhalten. Der Markt für Gaskompressionsanlagen wird zwar weiterhin volatil bleiben, eine höhere Kapazität von LNG-Tankern könnte die Nachfrage und das Exportgeschäft für US-amerikanisches Gas jedoch ankurbeln. «Mit Blick auf das Jahr 2025 erwarten wir eine positive Marktentwicklung, die von der wachsenden Nachfrage im Schifffahrts- und Energiesektor angetrieben wird. Accelleron ist bestens aufgestellt, um seine Marktposition in den Bereichen neue Treibstoffanwendungen, Turbolader-Services, Kraftstoffeinspritzsysteme und zuverlässige Energieversorgung zu stärken», so Bischofberger. «Wir werden auch unser einzigartiges Servicenetzwerk und unsere Kundenbeziehungen nutzen, um zusätzliche digitale Services anzubieten.» Accelleron prognostiziert für 2025 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 4-6% und eine operative EBITA-Marge von 25-26%. Zukunftsgerichtete Aussagen sind jedoch aufgrund geopolitischer Unsicherheiten und ihrer potenziellen Auswirkungen auf die Märkte und Geschäfte des Unternehmens schwierig. Der Geschäftsbericht 2024 sowie weitere Informationen finden Sie in englischer Sprache auf der Website: https://accelleron-industries.com/content/dam/accelleronind/documents/investors/accelleron-industries-annual-report-2024.pdf https://accelleron-industries.com/investors/financial-reports/annual-report-2024 Zwölfmonatszeitraum bis zum 31. Dezember (in Millionen USD) 2024 2023 Veränderung in % Organisch1 Umsatz 1'022,5 914,9 11,8% 7,3% Bruttogewinn 471,2 385,9 22,1% in % der Einnahmen 46,1% 42,2% 3,9 Punkte Erträge aus dem operativen Geschäft 237,9 141,3 68,4% Operatives EBITA1 261,9 223,1 17,4% in % der Einnahmen 25,6% 24,4% 1,2 Punkte Nettoeinkommen 179,4 110,0 63,1% in % der Einnahmen 17,5% 12,0% 5,5 Punkte Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 216,1 145,2 48,8% Freier Cashflow1 177,7 109,1 62,9% Umwandlung des freien Cashflow1 99,1% 99,2% (0,1 Punkte) Unverwässertes Ergebnis je Aktie (USD) 1,81 1,08 73,0% Nettoverschuldung1 0,7 1,0 (29,0%)

Accelleron Industries AG (ACLN: SIX Swiss Ex) beschleunigt die Nachhaltigkeit in der Schifffahrts- und Energiebranche als globaler Technologieführer für Turbolader, Treibstoffeinspritzung und digitale Lösungen für Schwerlastanwendungen. Das Unternehmen kann auf eine über 100-jährige Tradition als vertrauenswürdiger Partner der Industrie zurückblicken und betreut Kunden an mehr als 100 Standorten in über 50 Ländern. Die bei Accelleron beschäftigten 3'000 Mitarbeitenden arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung innovativer Produkte, Services und Lösungen, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind. Wichtige Daten 2025 6. Mai 2025: Generalversammlung

Schweiz 1 Alternative Performancekennzahlen In dieser Ad-hoc-Mitteilung verwenden wir bestimmte nicht US-GAAP-konforme Finanzkennzahlen und alternative Leistungskennzahlen, die nicht nach US-GAAP vorgeschrieben sind bzw. nicht in Übereinstimmung mit US-GAAP dargestellt werden. Accelleron präsentiert nicht US-GAAP-konforme Finanzkennzahlen und alternative Leistungskennzahlen, weil sie von der Geschäftsleitung zur Überwachung des Geschäfts verwendet werden und weil Accelleron der Ansicht ist, dass diese nicht US-GAAP-konformen Finanzkennzahlen und ähnliche Kennzahlen häufig von Wertpapieranalysten, Investoren und anderen interessierten Parteien bei der Bewertung von Unternehmen in ihrer Branche verwendet werden. Dies ermöglicht eine bessere Transparenz und Vergleichbarkeit von Jahr zu Jahr. Eine Liste der Definitionen der nicht US-GAAP-konformen Finanzkennzahlen und alternativen Leistungskennzahlen, die von Accelleron im Allgemeinen und in dieser Ad-hoc-Mitteilung verwendet werden, finden Sie unter: https://accelleron-industries.com/investors/performance-measures Haftungsausschluss Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen, einschliesslich Aussagen über die Aussichten für die Geschäfte von Accelleron. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich der Faktoren, die die künftige Leistung des Unternehmens beeinflussen können, einschliesslich der globalen wirtschaftlichen Bedingungen und der wirtschaftlichen Bedingungen in den Regionen und Branchen, die wichtige Märkte für Accelleron sind. Es gibt zahlreiche Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele ausserhalb der Kontrolle von Accelleron liegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen abweichen, und die die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen könnten, seine angegebenen Ziele zu erreichen. Obwohl Accelleron davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass diese Erwartungen auch erfüllt werden. Hinweis Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Mitteilung von Accelleron, die Sie unter https://accelleron-industries.com/media abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion.

