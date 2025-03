EQS-News: grenke AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

grenke erzielt 70,2 Mio. Euro Gewinn in 2024 und bleibt auf Wachstumskurs



13.03.2025 / 07:01 CET/CEST

grenke erzielt 70,2 Mio. Euro Gewinn in 2024 und bleibt auf Wachstumskurs Konzernergebnis 2024 erreicht 70,2 Mio. Euro (2023: 86,7 Mio. Euro)

Dividendenvorschlag von 0,40 Euro je Aktie (2023: 0,47 Euro)

Prognose für 2025: Leasingneugeschäft zwischen 3,2 und 3,4 Mrd. Euro sowie Konzernergebnis von 71 und 81 Mio. Euro Baden-Baden, den 13. März 2025: Die grenke AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, erreichte im Geschäftsjahr 2024 mit einem Konzernergebnis von 70,2 Mio. Euro (2023: 86,7 Mio. Euro) die im Oktober 2024 angepasste Erwartung von 68 bis 76 Mio. Euro (zuvor 95 bis 115 Mio. Euro). Damit lag das Ergebnis je Aktie bei 1,44 Euro (2023: 1,79 Euro). Das Leasingneugeschäft überschritt im vergangenen Jahr mit knapp 3,1 Mrd. Euro erstmalig die Schwelle von 3 Mrd. Euro (2023: 2,6 Mrd. Euro). Dr. Sebastian Hirsch, Vorstandsvorsitzender der grenke AG: "Das vergangene Jahr war für uns von Kontrasten geprägt - Rekordneugeschäft mit starkem Deckungsbeitrag und gleichzeitig aber gestiegene Risikovorsorge. Wir müssen davon ausgehen, dass wir die Zunahme der Unternehmensinsolvenzen vor allem noch im ersten Halbjahr 2025 spüren werden. Insgesamt dürfte sich das Risikolevel auf dem uns bekannten Normalniveau einpendeln. Für das Gesamtjahr rechnen wir mit einem Gewinnwachstum, weil unsere Erträge aus dem Leasinggeschäft absehbar weiter anziehen werden. Damit beginnt sich unser starkes Neugeschäftswachstum auszuzahlen. 2025 bleibt ein Jahr des Übergangs - aber wir sind und bleiben auf Kurs!" Dr. Martin Paal, Finanzvorstand der grenke AG: "Mit unserer Neugeschäftsentwicklung sind wir sehr zufrieden. In 2025 wird sich das starke Neugeschäft mit den guten Margen aus dem abgelaufenen Jahr positiv auf unser Zinsergebnis auswirken. Zur Realisierung unserer ambitionierten Wachstumsziele hat sich unser Refinanzierungsmix aus den drei Säulen Anleihen, Einlagengeschäft und ABCP-Programme auch im vergangenen Jahr bewährt. 2024 haben wir zwei weitere Benchmark-Bonds erfolgreich platzieren können. Im laufenden Geschäftsjahr wollen wir wieder in ähnlichen Dimensionen an den Kapitalmarkt herantreten, wobei wir aufgrund der Zinsentwicklung eine weitere Verbesserung unserer Refinanzierungskonditionen erwarten." Leasingportfolio Zum Ende des Geschäftsjahres zählte grenke über eine Million laufende Leasingverträge mit einem Volumen von 10,1 Mrd. Euro (2023: 9,4 Mrd. Euro). Die DB2-Marge im Geschäftsjahr 2024 lag mit 17,0 % (2023: 16,5 %) deutlich über dem prognostizierten Wert von leicht über 16,5 %. Wachsende operative Erträge bei erhöhtem Aufwand für Schadensabwicklung und

Risikovorsorge Mit dem Geschäftsbericht 2024 hat grenke die Darstellung ihrer Gewinn- und Verlustrechnung umgestellt, um die Geschäftsentwicklung noch transparenter darzustellen. So stiegen in 2024 die Zinserträge mit einem Plus von 22,9 % auf 574,3 Mio. Euro gegenüber dem Wert des Vorjahres (2023: 467,4 Mio. Euro) an. Dazu trugen das anhaltend starke Neugeschäftswachstum der vergangenen Quartale ebenso bei wie die besseren DB2-Margen. Gleichzeitig erforderte das starke Neugeschäftswachstum einen höheren Refinanzierungsbedarf - bei einem weiterhin erhöhten Zinsniveau. Entsprechend stiegen die Zinssaufwendungen auf 217,6 Mio. Euro (2023: 128,9 Mio. Euro). Das Zinsergebnis - die Differenz aus den Zinserträgen und Zinsaufwendungen - belief sich auf 356,7 Mio. Euro (2023: 338,5 Mio. Euro), was einem Plus von 5,4 % entspricht. Deutliches Wachstum der Erträge aus dem Neu- und Servicegeschäft steigerte die operativen Erträge um 10,2 % auf 576,0 Mio. Euro (2023: 522,8 Mio. Euro). Die operativen Aufwendungen betrugen 341,0 Mio. Euro (2023: 308,9 Mio. Euro), darunter die Personalkosten als größte Aufwandsposition mit 198,2 Mio. Euro (2023: 176,0 Mio. Euro). Die durchschnittliche Anzahl der im grenke Konzern Beschäftigten (gemessen in Vollzeitäquivalenten) wuchs planmäßig um 6,2 % auf 2.196 (2023: 2.068 Beschäftigte). Die Cost-Income-Ratio (CIR) lag im Geschäftsjahr 2024 mit 59,2 % leicht über den Erwartungen von <58 %. Als Resultat aus den gewachsenen operativen Erträgen wuchs das operative Ergebnis vor Schadensabwicklung und Risikovorsorge im vergangenen Jahr um 9,9 % auf 235,0 Mio. Euro (2023: 213,9 Mio. Euro). Aufgrund einer deutlich gestiegenen Zahl an Insolvenzen, vor allem in den Kernmärkten Frankreich, Spanien und Deutschland, stiegen die Aufwendungen für Schadensabwicklung und Risikovorsorge im Geschäftsjahr 2024 auf 131,0 Mio. Euro (2023: 90,8 Mio. Euro). Die Schadenquote, der Quotient aus Schadensabwicklung und Risikovorsorge zum Vermietvolumen, betrug für das vergangene Gesamtjahr 1,3 % (2023: 1,0 %). In 2024 erreichte grenke damit ein operatives Ergebnis von 90,0 Mio. Euro (2023: 112,9 Mio. Euro) bei einem Konzernergebnis von 70,2 Mio. Euro (2023: 86,7 Mio. Euro). Fristenkongruente Refinanzierung und solide Eigenkapitalausstattung Dank des Neugeschäftswachstums stiegen die Leasingforderungen zum Jahresende 2024 auf 6,5 Mrd. Euro und lagen damit deutlich über dem Wert des Vorjahres (2023: 5,7 Mrd. Euro). Auch im Jahr 2024 entsprachen die Verbindlichkeiten in ihrer Höhe und Fälligkeit weitestgehend den refinanzierten Forderungen. Zum Bilanzstichtag am 31.12.2024 standen 3,9 Mrd. Euro langfristigen Leasingforderungen (2023: 3,6 Mrd. Euro) insgesamt 3,3 Mrd. Euro langfristige Finanzschulden (2023: 3,6 Mrd. Euro) gegenüber. Die kurzfristigen Leasingforderungen lagen bei 2,6 Mrd. Euro (2023: 2,1 Mrd. Euro), die kurzfristigen Finanzschulden bei 3,2 Mrd. Euro (2023: 1,8 Mrd. Euro). Insgesamt bestand zum Stichtag 31.12.2024 eine Liquiditätsposition in Höhe von 974,6 Mio. Euro (2023: 697,2 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote lag bei 16,1 % (2023: 19,1 %) und damit auf dem Niveau des selbst gesteckten Ziels von mindestens 16 %. Ausblick

grenke erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein zweistelliges Wachstum im Leasingneugeschäft und geht von einem Neugeschäftsvolumen zwischen 3,2 und 3,4 Mrd. Euro sowie einem Konzernergebnis von 71 bis 81 Mio. Euro aus. Diese Erwartung für das Konzernergebnis und das Neugeschäft basieren auf der Annahme einer Schadenquote von rund 1,6 %, einer DB2-Marge von mehr als 16,5 % sowie einer CIR von unter 60 %. Auf Grundlage der erwarteten Entwicklung des Konzernergebnisses rechnet grenke mit einer bilanziellen Eigenkapitalquote von rund 16 %. Analystenkonferenz Der Vorstand der grenke AG wird heute im Rahmen einer Analystenkonferenz über den Geschäftsverlauf 2024 berichten. Die Veranstaltung findet um 10:00 Uhr MEZ statt. Den Registrierungslink finden Sie hier . Hauptversammlung am 7. Mai 2025 in Baden-Baden Die grenke AG wird ihre ordentliche Hauptversammlung am 07. Mai 2025 in Präsenz in Baden-Baden ausrichten. Die Veranstaltung wird zusätzlich online per Livestream übertragen. Aufsichtsrat und Vorstand werden der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 0,40 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorschlagen (2023: 0,47 Euro). Dieser Betrag entspräche einer Ausschüttungsquote von ca. 25 % des Konzernergebnisses und läge somit im Rahmen der langfristigen Dividendenpolitik des Konzerns. Der Geschäftsbericht des grenke Konzerns über das Geschäftsjahr 2024 ist auf der Unternehmenswebseite unter Berichte & Präsentationen abrufbar. Darüber hinaus bieten wir den Geschäftsbericht auch in digitaler Form hier an. Wesentliche Kennzahlen im Überblick 2024 2023 ? in % Leasingneugeschäft in Mio. Euro 3.057,0 2.581,3 18,4 DB2-Marge des Leasingneugeschäfts in % 17,0 16,5 0,5 pp Operative Erträge in Mio. Euro 576,0 522,8 10,2 Operative Kosten in Mio. Euro 341,0 308,9 10,4 Konzernergebnis nach Steuern in Mio. Euro 70,2 86,7 -19,1 Ergebnis je Aktie in Euro 1,44 1,79 -19,6 Cost-Income-Ratio in % 59,2 59,1 0,1 pp Schadenquote in % 1,3 1,0 0,3 pp RoE vor Steuern in % 6,7 8,2 -1,5 pp Durchschnittliche Anzahl an Mitarbeiter:innen

nach Vollzeitäquivalent 2.196 2.068 6,2

31.12.

2024 31.12.

2023 ? in % Eigenkapitalquote in % 16,1 19,1 -3,0 pp

Über grenke

Der grenke Konzern (grenke) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kundinnen und Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in über 30 Ländern weltweit aktiv. Die grenke Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30).



