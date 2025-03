Die Aktie von Intel konnte am Mittwoch bereits im regulären Handel im Zuge von wieder hochgekochten Aufspaltungsgerüchten deutlich zulegen. Nach US-Börsenschluss setzte das Papier aber zu einem wahren Kurssprung an. Grund ist, dass der kriselnde Chip-Riese einen neuen Chef gefunden hat.Branchenveteran Lip-Bu Tan soll am 18. März die Führung übernehmen, wie der Konzern mitteilte. Er war bis vergangenen August Mitglied des Intel-Verwaltungsrates, zog sich dann zurück - Medienberichten zufolge nach ...

