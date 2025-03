EQS-News: Masterflex SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Masterflex SE erreicht nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2024 operatives Rekordergebnis



13.03.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Masterflex SE erreicht nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2024 operatives Rekordergebnis Konzern-Umsatz laut vorläufigen Berechnungen bei 98,1 Mio. Euro (Vorjahr: 101,1 Mio. Euro)

Rekordwerte beim EBITDA mit 18,2 Mio. Euro (Vorjahr: 17,9 Mio. Euro) und beim operativen EBIT mit 12,7 Mio. Euro (Vorjahr: 12,6 Mio. Euro) erreicht

Operative EBIT-Marge auf 13,0 % erneut verbessert (Vorjahr: 12,4 %) Gelsenkirchen, 13. März 2025 - Die Masterflex SE ( ISIN: DE0005492938 ) hat im Geschäftsjahr nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 98,1 Mio. Euro (Vorjahr: 101,1 Mio. Euro) erzielt und blickt trotz eines spürbaren konjunkturellen Gegenwindes insbesondere in den klassischen konjunktursensiblen Abnehmerbrachen auf eine erfolgreiche und robuste Geschäftsentwicklung zurück. Der Umsatz blieb zwar aufgrund der zurückhaltenden Nachfrage im Jahr 2024 leicht unter der Prognosespanne von 100 Mio. Euro bis 107 Mio. Euro, das EBITDA erreichte jedoch mit 18,2 Mio. Euro (Vorjahr: 17,9 Mio. Euro) einen neuen Rekordwert. Das operative EBIT lag mit 12,7 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2024 ebenfalls auf einer neuen Bestmarke (Vorjahr: 12,6 Mio. Euro), sodass die Masterflex Group trotz eines schwächer als erwarteten Umsatzes die Prognosespanne von 12,0 Mio. Euro bis 15,0 Mio. Euro erreichen konnte. Daraus resultiert eine abermalige Steigerung der operativen EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahreswert von 12,4 % auf 13,0 %. Ursächlich für die leicht rückläufige Umsatzentwicklung ist die schwache konjunkturelle Entwicklung in Europa und insbesondere in Deutschland. Kundenbranchen wie der Maschinen- und Anlagenbau sowie die Automobilindustrie verzeichneten 2024 eine zyklische Nachfrageschwäche. Bei den Kunden aus dem Medizintechnik-Sektor bremsten Lagerbestandskorrekturen und Projektverschiebungen die Dynamik. Die Lebensmittel- und Halbleiterindustrie sowie die Luftfahrtindustrie als Kundenbranchen verzeichneten dagegen weiterhin ein robustes Wachstum. Die trotz des leichten Umsatzrückgangs erfreuliche Ergebnisentwicklung resultiert im Wesentlichen aus einem vorteilhaften und margenstarken Produkt-Mix sowie weiteren Effizienzsteigerungen, welche die inflationsbedingt höheren Kosten insbesondere für Personal kompensieren konnten. Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex Group, kommentiert: "Wir können in Anbetracht der konjunkturellen Herausforderungen auf ein vor allem ergebnisseitig erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Dass wir trotz des Gegenwindes operativ neue Rekordergebnisse erwirtschaften konnten, zeigt, dass wir die richtigen Weichenstellungen vorgenommen haben. Das stimmt uns auch zuversichtlich für das laufende Jahr." Hinweis: Die Zahlen stehen noch unter dem Vorbehalt der Bestätigung durch die Abschlussprüfer und der Billigung durch den Aufsichtsrat. Der Konzernabschluss 2024 und die Prognose 2025 werden am 28. März 2025 veröffentlicht.



Über Masterflex SE:

Die Masterflex Group ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit 14 operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Gruppe nahezu weltweit vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung, Innovation, operative Exzellenz und Digitalisierung. Seit dem Jahr 2000 ist die Masterflex-Aktie (WKN: 549293 , ISIN: DE0005492938 ) im Prime Standard der Deutschen Börse zugelassen. IR Kontakt:

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Tel.: +49 89 125 09 03 33

sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de



13.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com