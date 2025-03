Calgary, Alberta, Kanada - 13. März 2025 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (das "Unternehmen" oder "Horizon") (TSX-V: HPL, FWB:HPM, Tradegate: HPM) freut sich, ein Betriebsupdate über die Fortschritte auf dem Weg zur Aufnahme der Produktion auf seinem Vorzeigeprojekt, dem Gaserschließungsprojekt Lachowice im Konzessionsgebiet Bielsko-Biala in Südpolen, bereitzustellen.

Seit der Erteilung der Konzessionen für Cieszyn und Bielsko Biala am 19. November 2024 durch die polnische Regierung bereitet sich das Unternehmen auf die geplante Aufwältigung (Workover) der Bohrung Lachowice 7 ("L7") und die anschließende Installation einer ersten Produktions- und Vertriebsanlage vor.

Sollte die Aufwältigung erfolgreich verlaufen, wird das Unternehmen einen ersten Cashflow aus dem Verkauf von Gas und/oder elektrischer Energie aus Bohrung L7 erhalten; die Bohrung L7 wird überdies einen langfristigen Test der Förderleistung der natürlich geklüfteten Kalkstein- und Dolomitlagerstätten aus dem Devon ermöglichen.

Vorarbeiten für die Aufwältigung von L7:

- Die Ausgrabung des Bohrlochkopfes und des Bohrturmkellers von L7 ist abgeschlossen und bestätigt die Integrität der primären und sekundären Dichtungen, die für die Reaktivierung des Bohrlochs erforderlich sind.

- Die Materialien und Dienstleistungen mit langer Vorlaufzeit wurden identifiziert und werden derzeit beschafft.

- Eine Umweltverträglichkeitsprüfung für die Aufwältigung von L7 wurde erstellt und dem Ministerium für Klima und Umwelt (das "Ministerium") vorgelegt. Die vorläufige Antwort des Ministeriums war positiv und das Ministerium hat angedeutet, dass die vollständige Genehmigung im April/Mai 2025 zu erwarten sei.

- Mit allen Grundeignern in der Umgebung von Bohrung L7 wurden Pachtverträge unterzeichnet.

- Die örtliche Kommunalverwaltung hat die Errichtung der Aufwältigungsanlage bei L7 genehmigt, sodass das Unternehmen nun mit den erforderlichen Bauarbeiten beginnen kann. Die Ausschreibung für die Feldarbeiten soll noch in diesem Monat beginnen.

- Ein offizieller Antrag auf Verlegung der Freileitung, die das Pachtgebiet bei L7 durchquert, wurde genehmigt. Die Leitung wird voraussichtlich bis Ende Mai 2025 verlegt. Ein Elektroinstallationsunternehmen wurde bereits unter Vertrag genommen und wird die Arbeiten vor Ort durchführen. Nach Abschluss dieser Arbeiten kann das Unternehmen mit den Bauarbeiten zur Errichtung des Fundaments für die Aufwältigungsanlage (Workover-Anlage) und die dazugehörige Ausrüstung fortfahren.

- Die Durchführung der Aufwältigung von L7 liegt weiterhin im Zeitplan und wird für Juli/August dieses Jahres erwartet.

Early Production System ("EPF")

Das Unternehmen beauftragte ein Elektroingenieurbüro und ein Maschinenbauunternehmen in Polen mit der Sondierung von Möglichkeiten zur Monetarisierung der Gasproduktion aus dem Gasfeld Lachowice. Zu den erwogenen Möglichkeiten gehörten:

- Umwandlung von Gas in Strom: Etwa 1,5 mmscf/d Gasstrom aus L7 werden verarbeitet und in eine Stromerzeugungsanlage mit einer Nennleistung von 6 MW eingespeist. Dieser Strom kann an mehreren Standorten im Umkreis von 4 km um den Standort von L7 in bestehende lokale Netze eingespeist werden.

- Anbindung an Gasnetz: Eine Bewertung durch einen Dritten hat einen Hochdruck-Gasnetzanschlusspunkt etwa 12 km nordöstlich von L7 identifiziert, was der Hälfte der Entfernung gemäß dem vorherigen Plan entspricht und voraussichtlich zu erheblich geringeren Pipelinekosten und schnelleren Genehmigungen führen wird.

- Verflüssigtes Erdgas (LNG) oder komprimiertes Erdgas (CNG): Prüfung von Transport- und Vermarktungsoptionen für die Verfrachtung von LNG oder CNG zu nahegelegenen Verkaufsstellen.

- Die vorläufige Planung der Gasverarbeitungsanlage, die zur Abtrennung des flüssigen Kondensats und des freien Wassers aus dem Gasstrom von L7 erforderlich ist, wurde abgeschlossen. Das Unternehmen hat mit der Beschaffung der erforderlichen Behälter und anderer Prozessausrüstung begonnen.

Technische Bewertungsarbeiten:

- Das Unternehmen hat ein Fachteam aus Geowissenschaftlern, Lagerstätten- und Erdölingenieuren in Polen und Kanada unter Vertrag genommen. Dieses Team wird die geologischen und geophysikalischen Auswertungen durchführen, um die Erschließung bei Lachowice zu unterstützen und das Bewertungs- und Explorationspotenzial der Konzessionen Bielsko-Biala und Cieszyn zu ermessen. In der Konzession Bielsko-Biala wurden die Vorplanungen für eine seismische 3D-Untersuchung aufgenommen, die ein genaueres und detaillierteres Bild der geologischen Struktur des Untergrundes von Lachowice liefern soll. Die 3D-Seismikdaten werden auch für die Bestimmung der optimalen Bohrstandorte im Rahmen eines Phase-Zwei-Erschließungsbohrprogramms benötigt.

Ausblick:

Die Aufwältigung von L7 wird nach wie vor planmäßig bis zum Spätsommer/Frühherbst dieses Jahres abgeschlossen werden. Ein detailliertes Programm wurde erarbeitet und wird der örtlichen polnischen Bergbaubehörde noch in diesem Monat zur Genehmigung vorgelegt. Das Aufwältigungsprogramm sieht folgende Schritte vor:

Aufrüstung des Bohrlochkopfes zur Durchführung der Aufwältigung und Vorbereitung auf die Produktion

Aufbohren von zwei vorhandenen Zementpfropfen im Bohrloch

Druckprüfung des vorhandenen Bohrlochkopfs, um die Sicherheit und Integrität des Bohrlochs zu gewährleisten

Bohren und Bergen eines vorhandenen Packers oberhalb der Zone, in der bei Tests ursprünglich eine Förderrate von bis zu 8,9 mmscf/d Gas pro Tag erzielt wurde

Erneute Perforierung, Säure-Stimulation und Fördertest in derselben Zone

Fertigstellung der Bohrung für die Produktion, sobald das EPF installiert und betriebsbereit ist

Ziel des Unternehmens ist es, bis zum ersten Quartal 2026 mit dem Verkauf von Gas/Strom zu beginnen und einen ersten Cashflow zu generieren.

Über Horizon Petroleum Ltd.

Das in Calgary ansässige Unternehmen Horizon konzentriert sich auf die Bewertung und Erschließung konventioneller Erdöl- und Erdgasvorkommen auf dem europäischen Festland. Das Management und Board von Horizon besteht aus Erdöl- und Erdgasexperten mit bedeutender internationaler Erfahrung.

Für weitere Informationen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an:

Dr. David Winter

CEO

+1 403 619-2957

dawinter@horizon-petroleum.com

Roger McMechan

President und COO

+1 (403) 870-1653

roger.mcmechan@horizon-petroleum.com

Webseite: www.horizon-petroleum.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (im Folgenden zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele für zukünftige Betriebsaktivitäten, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Horizon liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder durch Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten oder erreicht werden "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich u.a. auf den Zeitpunkt des Wiedereintritts in die Bohrung, die Verlegung der Infrastruktur in dem Gebiet, den Zeitpunkt des Gasverkaufs und andere betriebliche Angelegenheiten in dieser Pressemeldung, die allesamt Änderungen vorbehalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die mit einer Reihe von Risiken verbunden sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den von Horizon erwarteten und in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beschriebenen Ergebnissen abweichen und in einigen Fällen sogar wesentlich abweichen.

Obwohl Horizon der Ansicht ist, dass die wesentlichen Faktoren, Erwartungen und Annahmen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Aussagen verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen gegeben werden, und solche Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

