Die Waldbrände in und um Los Angeles: über 150 Milliarden Euro Schaden. Das Hochwasser an der Ahr: mindestens 40 Milliarden Euro Schaden. Die Hochwasser in Spanien: prognostizierter Rückgang des Wirtschaftswachstums um 0,2 Prozentpunkte. Geschätzte Gesamtkosten durch den Schwund an Tieren und Pflanzen: mehrere Billionen Euro jährlich. Ich erspare mir die Aufzählung zig weiterer Extremereignisse in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...