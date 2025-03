© Foto: Alex Brandon - AP

In den USA droht bereits am Samstag ein Shutdown. Die Demokraten blockieren vorerst einen Übergangshaushalt. Wie weit gehen die Demokraten und was würde ein erneuter Shutdown für die ohnehin nervösen Börsen bedeuten?In Washington spitzt sich der Machtkampf um den US-Haushalt zu. Die Demokraten um Chuck Schumer kündigten an, einen von den Republikanern vorgelegten Finanzierungsplan zu blockieren. Stattdessen fordern sie eine eigene Lösung, um die Regierung bis zum 11. April zu finanzieren. Die Folge: Ein Shutdown rückt näher. Wirtschaft und Börse in Gefahr? Die Finanzmärkte reagieren bereits nervös auf das drohende Szenario. Nach Monaten der Unsicherheit durch Trumps Handelsstreit könnte …