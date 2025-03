Die Volatilität am deutschen Aktienmarkt bleibt hoch. Nach drei Tagen mit Verlusten von mehr als einem Prozent setzte der Dax am Mittwoch zu einer Erholung an. Der Index kletterte zeitweise über die Marke von 22.800 Punkten, gab aber einen Teil der Gewinne wieder ab. Schließlich beendete er den Handelstag mit einem Plus von 347 Punkten ...

