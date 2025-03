Die Aktie von Rheinmetall ist nicht zu bremsen. Die jüngste Verschnaufpause, wenn man sie überhaupt so nennen kann, war nur kurz. Nun befindet sich das Papier bereits wieder auf Rekordfahrt. Bereits am Mittwoch hatte das Papier nach der Veröffentlichung der Zahlen für 2024 und des Ausblicks für 2025 bei 1.279,50 Euro ein neues Allzeithoch markieren können. Am Donnerstag geht es nun nahtlos weiter. Die Aktie springt im frühen Handel erstmals über die Marke von 1.300 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...