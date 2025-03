FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hugo Boss haben am Donnerstag vorbörslich deutlich zugelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie gegenüber dem Xetra-Schlusskurs zuletzt um 4,3 Prozent auf 39,63 Euro. Allerdings hatten die Papiere des Modekonzerns in den vergangenen vier Handelstagen rund 14 Prozent an Wert eingebüßt.

Die Metzinger wollen trotz eines gesunkenen Gewinns im vergangenen Jahr mehr Dividende an ihre Aktionäre ausschütten. Für 2025 hofft der Vorstand wieder mehr operativen Gewinn einfahren zu können, kann weiteres Umsatzwachstum aber nicht versprechen. Hugo Boss hatte sich zuletzt ein Sparprogramm auferlegt.

Analyst Volker Bosse von der Baader Bank sprach in einer ersten Reaktion von erwartungsgemäßen Jahreszahlen. Den Umsatzausblick auf 2025 bezeichnete er als vorsichtig, die Zielvorgabe für das operative Ergebnis (Ebit) hingegen als solide./edh/jha/