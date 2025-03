Der Anteilsschein von Anta Sports Products verzeichnete am Donnerstag erhebliche Kursverluste an der Hongkonger Börse. Während der Handel setzte sich der negative Trend der vergangenen Wochen fort, wobei die Aktie im Laufe des Tages um 3,9 Prozent nachgab. Diese Entwicklung reiht sich in das allgemein eingetrübte Marktumfeld an den asiatischen Börsen ein, das besonders die chinesischen Märkte belastet. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verzeichnete ebenfalls Verluste und gab nach anfänglicher Erholung um 1,4 Prozent nach. Marktexperten führen die angespannte Stimmung unter anderem auf die Sorgen rund um steigende Zollschranken zurück. "Die Stimmung bleibt fragil, die steigenden Zollschranken halten die Märkte weiter in Atem", heißt es in Analystenkreisen zur aktuellen Entwicklung der chinesischen Märkte. Besonders Technologie- und Konsumwerte wie Anta Sports Products spüren den Gegenwind der wirtschaftlichen Unsicherheiten, was sich in den anhaltenden Kursverlusten widerspiegelt.

Weitere Verluste im europäischen Handel

Auch im europäischen Handel setzte sich die Schwäche der Anta Sports-Aktie fort. Der Kurs fiel dabei im Tagesverlauf um weitere 2,87 Prozent auf 11,16 Euro. Die anhaltenden Kursverluste verdeutlichen die aktuellen Herausforderungen für den chinesischen Sportartikelhersteller. Die schwächelnde Nachfrage in China sowie die allgemein gedämpfte Konsumstimmung im wichtigen Heimatmarkt belasten das Unternehmen zunehmend. Gleichzeitig steht Anta Sports im intensiven Wettbewerb mit internationalen Marken wie Adidas und Nike. Für Anleger bedeutet die aktuelle Kursentwicklung eine Fortsetzung des negativen Trends, der sich bereits in den vergangenen Handelswochen abgezeichnet hat. Analysten beobachten nun mit besonderem Interesse, ob die Unterstützungsmarke bei 11 Euro halten wird oder weitere Kursrückgänge zu erwarten sind.

