www.bernecker.info

Der führende Sportartikelkonzern aus China hat bereits verschiedene westliche Marken (darunter Salomon, Wilson, Fila) integriert. Nun wird Jack Wolfskin der Sammlung hinzugefügt. Die Entwicklung dieser Marke begann 1981 in Frankfurt, später wurde der operative Sitz nach Idstein verlegt. 1991 erfolgte ein erster Verkauf (für 15 Mio. DM) an Johnson Outdoors. 1993 wechselte das Geschäftsmodell von exklusiver Fachhandelsbelieferung auf eigene Shops.Nun gibt das US-Unternehmen TOPGOLF CALLAWAY BRANDS mit Sitz in Carlsbad, Kalifornien, die Marke ab. Und zwar für 290 Mio. $; man hatte selbst vor sechs Jahren 418 Mio. € gezahlt. Der heutige Preis entspricht dem 24-fachen EBITDA bzw. KUV 0,9.2024 hatte TOPGOLF Jack Wolfskin als eine Ursache des eigenen Umsatzrückgangs identifiziert. Nun betont das Management, sich stärker auf die vielfältigen Geschäfte rund um den Golfsport fokussieren zu wollen.Die Aktie von TOPGOLF (zuletzt defizitär) lief mehrjährig schlechter als der Anteilsschein von NIKE. Hingegen performte ANTA SPORTS PRODUCTS im Zeitraum von drei Jahren fast so wie ADIDAS (siehe Chart). Auch TOPGOLF könnte, von "Nebentätigkeit" befreit, mit seinen Golf-Aktivitäten neu durchstarten und gehört auf die Watchlist.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.