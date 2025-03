FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag gesunken und hat damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0866 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

Bereits am Mittwoch zeigte sich eine Gegenbewegung, nachdem der Euro im Verlauf der Woche noch bis auf 1,0947 Dollar gestiegen war und damit auf den höchsten Stand seit Oktober.

Trotz der jüngsten Kursverluste sehen Experten der Landesbank Hessen-Thüringen den Euro weiterhin im Vorteil gegenüber dem Dollar. Sie verwiesen auf Konjunktursorgen infolge der US-Zollpolitik, die am Markt eine größere Rolle spielen und den Dollar tendenziell belasten.

Im weiteren Handelsverlauf werden unterdessen kaum wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone erwartet, die für neue Impulse sorgen könnten. Erst am Nachmittag könnten Daten zur Entwicklung der Erzeugerpreise in den USA und die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten etwas stärker in den Fokus der Anleger rücken./jkr/jha/