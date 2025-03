NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analyst Lucas Ferhani bevorzugt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie weiterhin Aktien, die von einer zyklischen Erholung im Bereich der Flurförderfahrzeuge profitieren - auch gestützt auf Konjunkturförderprogramme. Im März stattfindende Messen sollten einen besseren Eindruck für die diesjährige Nachfrage liefern./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 09:14 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2025 / 20:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006219934