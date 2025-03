NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Philippe Houchois sah in einer am Donnerstag vorliegenden Studie keine Überraschungen in den endgültigen Zahlen und Prognosen des Sportwagenbauers. In den Begleitaussagen erkennt er "mehr Kontinuität als Brüche", was die Strategie und Ziele betreffe./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 03:48 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2025 / 03:48 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000PAG9113