NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) habe seine Erwartung zwar übertroffen, den Analystenkonsens jedoch verfehlt, schrieb Analyst Chris Counihan in einer Studie vom Mittwoch. Der Geschäftsbereich Essentials habe sich positiv abgehoben vom Rest des Chemikalienhändlers./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 02:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2025 / 02:49 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1DAHH0