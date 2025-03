Der Rohstoffkonzern erweitert sein Hazelton-Areal durch vier neue Mineralkonzessionen und plant intensive Erkundung von Antimonvorkommen mit staatlicher Förderung.

Jaxon Mining hat kürzlich sein Hazelton-Grundstück in British Columbia, Kanada, durch den Erwerb von vier zusätzlichen Mineralkonzessionen erweitert. Diese Expansion vergrößert die Gesamtfläche des Grundstücks auf 73.079,05 Hektar (730,79 km²), die nun 75 zusammenhängende Claims umfasst. Die neu erworbenen Konzessionen befinden sich strategisch günstig an der nordwestlichen Ecke des Grundstücks, angrenzend an das Projektgebiet Kispiox Mountain. Diese Akquisition stärkt Jaxons Position in der Skeena Arch Region, die für ihre mineralreiche Geologie bekannt ist.

Sommerexplorationsprogramm für kritische Mineralien

Im März 2023 kündigte das Unternehmen Pläne für sein Sommerexplorationsprogramm 2023 in den Projekten Kispiox Mountain und Blunt Mountain an. Das Programm zielt darauf ab, das Ausmaß der hochgradigen Antimonmineralisierung nachzuweisen, die bei früheren Explorationen entdeckt wurde. Antimon wird sowohl in Kanada als auch in den Vereinigten Staaten als kritisches Mineral anerkannt, was die Bedeutung dieser Initiative unterstreicht.

Steuerliche Förderung für Explorationsaktivitäten

Zusätzlich erhielt Jaxon im Februar 2023 eine Mineralexplorationssteuer-Gutschrift in Höhe von etwa 741.890,96 Dollar von der Provinzregierung British Columbia. Diese Finanzierung unterstützt die laufenden Explorationsarbeiten des Unternehmens und unterstreicht sein Engagement für die Weiterentwicklung seiner Projekte in der Region.

Strategische Ausrichtung auf Wachstum

Diese Entwicklungen spiegeln den strategischen Fokus von Jaxon Mining wider, seine Explorationsaktivitäten auszuweiten und den Aktionärswert durch bedeutende Grundstücksakquisitionen und die Sicherung staatlicher Unterstützung für Mineralexploration zu steigern.

