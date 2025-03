Die Katapult Holdings Optionsscheine mit Verfall am 9. Juni 2026 (ISIN: US4858591104) sind Finanzinstrumente, die Inhabern das Recht gewähren, Aktien von Katapult Holdings, Inc. zu einem vorher festgelegten Preis vor dem Verfallsdatum am 9. Juni 2026 zu erwerben. Zum 13. März 2025 werden diese Optionsscheine zu ungefähr 0,0107 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von 15,05% gegenüber dem vorherigen Schlusskurs entspricht.

Jüngste Handelsaktivitäten

In der vergangenen Woche haben die KPLTW-Optionsscheine bemerkenswerte Schwankungen erfahren:

Tagesspanne: 0,0107 - 0,0117 US-Dollar

52-Wochen-Spanne: 0,0031 - 0,0300 US-Dollar

Die Handelsvolumina variierten, wobei an einem kürzlichen Handelstag 54.293 Optionsscheine gehandelt wurden, was das durchschnittliche 3-Monats-Volumen von 28.456 übertrifft.

Unternehmenshintergrund

Katapult Holdings, Inc. betreibt eine Leasing-Plattform für Kunden mit eingeschränkter Bonität in den Vereinigten Staaten. Ihre Technologie ermöglicht Leasing-Kaufoptionen für langlebige Konsumgüter über ein Netzwerk von E-Commerce-Händlern. Das Unternehmen, das früher unter dem Namen Cognical Holdings, Inc. bekannt war, benannte sich im Februar 2020 in Katapult Holdings, Inc. um und hat seinen Hauptsitz in Plano, Texas.

Finanzkennzahlen

Wichtige Finanzkennzahlen für Katapult Holdings umfassen:

Marktkapitalisierung: Etwa 43,93 Millionen US-Dollar

Umsatz: 231,57 Millionen US-Dollar

Nettoverlust: 26,69 Millionen US-Dollar

Bruttogewinnmarge: 27,0%

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): -2,70 (spiegelt negative Erträge wider)

Marktausblick

Analysten behalten derzeit eine neutrale Einschätzung für KPLTW-Optionsscheine bei, mit einem Kursziel von 19,00 US-Dollar, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von etwa 177.470% andeutet. Allerdings ist zu beachten, dass ein solch signifikanter Anstieg hochspekulativ ist und mit Vorsicht betrachtet werden sollte.

Zusammenfassung

Die Katapult Holdings Optionsscheine mit Verfall am 9. Juni 2026 haben in letzter Zeit Preisbewegungen gezeigt, mit einem Anstieg von 15,05% zum 13. März 2025. Anleger sollten aufgrund der negativen Erträge des Unternehmens und der Marktvolatilität vorsichtig bleiben.

