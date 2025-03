Der Begriff "Omnibus" wird in verschiedenen Kontexten verwendet, insbesondere in den Bereichen Verkehr, Wissenschaft oder Recht. Der Begriff bezeichnet allgemein die Bündelung mehrerer Elemente in einer gemeinsamen Struktur - ursprünglich stammt Omnibus aus dem Lateinischen und bedeutet "für alle". Im Verkehr bezeichnet Omnibus ein öffentliches Transportmittel für viele Fahrgäste. In der Wissenschaft gibt es Omnibus-Studien, die mehrere Themen in einer Erhebung behandeln, in der Gesetzgebung steht er für Omnibus-Gesetze oder -Richtlinien, die verschiedene Regelungen ...

