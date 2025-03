EQS-News: Villeroy & Boch AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Villeroy & Boch auf Wachstumskurs: Konzern stellt sich mit der Integration von Ideal Standard für die Zukunft auf



13.03.2025 / 10:18 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Presseinformation Mettlach, 13. März 2025 Villeroy & Boch auf Wachstumskurs: Konzern stellt sich mit der Integration von Ideal Standard für die Zukunft auf Im Geschäftsjahr 2024 erzielte der Villeroy & Boch Konzern einen Rekordumsatz in Höhe von 1,421 Mrd. €, der damit um 57,6 % über Vorjahr lag. Der Umsatz wurde vor allem durch die Übernahme von Ideal Standard im März 2024 deutlich gesteigert. Darüber hinaus gelang es dem Unternehmen, das operative EBIT um 10 % von 88,7 Mio. € auf 97,6 Mio. € zu verbessern. Damit wurden die Ziele für Umsatz und operatives EBIT trotz herausfordernder Marktbedingungen erreicht.

Konzern stellt Weichen für profitables Wachstum Insgesamt stand im Jahr 2024 die Integration von Ideal Standard im Mittelpunkt der Konzernaktivitäten. Die Entwicklung einer gemeinsamen Konzernstrategie sowie einer optimierten und integrierten Organisationsstruktur ermöglichte dabei die Realisierung erster Synergieeffekte. "Mit der Integration von Ideal Standard haben wir einen neuen Villeroy & Boch Konzern geschaffen, der sich mit zwei starken Marken, klar definierten Wachstumsstrategien und einer internationalen Organisation erfolgreich in den regionalen Märkten und zentralen Kundensegmenten positioniert," kommentiert Vorstandsvorsitzende Gabi Schupp das zurückliegende Geschäftsjahr. "Ideal Standard ergänzt das Geschäftsmodell von Villeroy & Boch hervorragend. Alle Annahmen hinsichtlich der komplementären Stärken in Bezug auf Produktportfolio, Kundensegmente und regionale Präsenz haben sich bestätigt und die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns eindeutig gesteigert."

Akquisitionsbedingte Umsatzsteigerung im Bereich Bad & Wellness Der Unternehmensbereich Bad & Wellness erreichte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 1.098,9 Mio. € und lag damit akquisitionsbedingt um 89,7 % über dem Vorjahr. Dabei trugen die Ideal Standard Gesellschaften ab dem 1. März 2024 einen Umsatz von 512,1 Mio. € bei. Trotz der weiterhin gedämpften Entwicklung des Bausektors konnte akquisitionsbereinigt das Umsatzniveau des Vorjahres leicht übertroffen werden. Insbesondere die Geschäftsfelder Sanitärkeramik und Armaturen erzielten die größten Umsatzzuwächse. Der Unternehmensbereich Bad & Wellness erzielte im Jahr 2024 einen operativen Gewinn (EBIT) von 65,2 Mio. € und lag damit um 7,9 Mio. € bzw. 13,8 % über dem Vorjahr.

Stabilität trotz schwacher Konsumnachfrage bei Dining & Lifestyle Im Jahr 2024 erzielte der Unternehmensbereich Dining & Lifestyle einen Umsatz von 319,3 Mio. € und lieferte damit eine stabile Entwicklung in einem konjunkturell schwierigen Umfeld. Im Projektgeschäft für Hotels und Restaurants sowie im E-Commerce konnten die Umsätze gesteigert werden. Der stationäre Handel verzeichnete dagegen Umsatzrückgänge. Die eigenen Einzelhandelsgeschäfte erzielten nahezu den gleichen Umsatz wie im Vorjahr. Der Unternehmensbereich Dining & Lifestyle schloss das Geschäftsjahr 2024 mit einem operativen Gewinn (EBIT) von 32,4 Mio. € erfolgreich ab und lag damit trotz des schwierigen Marktumfelds 3,2 % über dem Vorjahr.

Investitionen im Jahresverlauf Im Geschäftsjahr 2024 tätigte der Villeroy & Boch Konzern Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte im Wert von insgesamt 58,3 Mio. €. Der Investitionsfokus lag auf der Modernisierung und Automatisierung der Produktionsstandorte beider Geschäftsbereiche, auf Markenpräsenz mit der Eröffnung der Villeroy & Boch Welt und des Outlets am Konzernstammsitz in Mettlach sowie auf der Modernisierung firmeneigener Einzelhandelsgeschäfte im In- und Ausland.

Dividende Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversammlung am 9. Mai 2025 vor, den Bilanzgewinn der Villeroy & Boch AG zur Ausschüttung einer Dividende von 0,85 € für die Stamm-Stückaktie sowie 0,90 € für die Vorzugs-Stückaktie zu verwenden.

Ausblick für das Gesamtjahr 2025 Mit seinen zwei starken Marken, seiner integrierten Organisation und klar definierten Wachstumsstrategien sieht der Vorstand der Villeroy & Boch AG den Konzern gut aufgestellt und geht deshalb unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Umfelds für das Geschäftsjahr 2025 von einer Steigerung des Konzernumsatzes im höheren einstelligen Prozent-Bereich und für das operative EBIT von einer moderaten Steigerung aus. Die rollierende operative Nettovermögensrendite wird im Jahr 2025 voraussichtlich auf Vorjahresniveau liegen.

Den vollständigen Finanzbericht zum Download finden Sie unter: http://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/publikationen.html Bei Rückfragen: Melanie SchnitzlerAnabell Westrich Director Corporate Communications Corporate Communications Tel: +49 (0) 151 / 23 54 75 55 Tel: +49 (0)6864 81-1338 E-Mail: schnitzler.melanie@villeroy-boch.com E-Mail: westrich.anabell@villeroy-boch.com





13.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com