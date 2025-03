Hamburg (ots) -Am 10. März 2025 endete eine Brillensammelaktion der Mobil Krankenkasse zugunsten der gemeinnützigen Organisation BrillenWeltweit mit der persönlichen Übergabe der gesammelten Brillen. Im Zeitraum von Mitte Oktober bis Mitte Dezember 2024 konnten über 2.000 Exemplare gesammelt werden - ein Ergebnis, das die Erwartungen aller Verantwortlichen weit übertroffen hat und vielen Menschen, die keinen Zugang zu Sehhilfen haben, eine neue Lebensqualität ermöglicht.Unter den gesammelten Brillen befinden sich Kinder- und Erwachsenenbrillen in verschiedenen Stärken, Sonnenbrillen und Brillengestelle. Die gesammelten Brillen werden von der Organisation BrillenWeltweit professionell aufbereitet und an bedürftige Menschen weltweit, insbesondere in Entwicklungsländern, verteilt. In Regionen, in denen der Zugang zu Sehhilfen oft unerschwinglich ist, kann eine Brille entscheidend zur persönlichen und beruflichen Teilhabe beitragen, die für viele von uns selbstverständlich ist.Sowohl Mitarbeitende als auch viele Versicherte haben mit ihrer Spende zu diesem Erfolg beigetragen. "Mit dieser Aktion unterstreicht die Mobil Krankenkasse ihr Engagement und zeigt, wie viel kleine Taten bewirken, wenn viele Menschen an einem Strang ziehen. Besonders gefällt mir an der Aktion die doppelte Wirkung: Zum einen verhilft sie Menschen zu einer neuen Lebensqualität, zum anderen werden durch die Wiederverwendung der Brillen Ressourcen geschont. Dies ist ein schönes Beispiel dafür, dass Nachhaltigkeit nicht automatisch Verzicht, sondern auch Zugewinn für alle bedeuten kann", erklärt Julia Koch, Nachhaltigkeitsmanagerin der Mobil Krankenkasse.Gemeinsamer Einsatz: wenig Aufwand, großer BeitragSchirmherrin Daniela März unterstreicht die Bedeutung der Aktion: "Die gesammelten Brillen helfen Menschen in Not. Jede Brille bedeutet eine Verbesserung im Alltag, sei es im Beruf, in der Schule oder im täglichen Leben. Mein herzlicher Dank gilt allen, die gespendet, organisiert oder unterstützt haben. Gemeinsam haben wir Großes erreicht."Über BrillenWeltweit:BrillenWeltweit sammelt gebrauchte Brillen und Brillengestelle, bereitet sie fachgerecht auf und stellt sie Menschen in ärmeren Regionen zur Verfügung. Damit leistet die Organisation einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung und fördert die Lebensqualität vieler Menschen. Mehr Informationen finden Sie hier: www.brillenweltweit.deDie Mobil Krankenkasse auf einen Blick:Mit rund 1 Million Versicherten gehört die seit 1952 bestehende Mobil Krankenkasse heute zu den Top 20 im System der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. Wir unterstützen unsere Versicherten dabei, nachhaltig gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Persönlich betreut werden die Versicherten in den Geschäftsstellen Celle, Hamburg, München und Neu-Isenburg. Weitere Informationen zur Mobil Krankenkasse unter mobil-krankenkasse.dePressekontakt:Mobil KrankenkassePressestelleChristian DierksTelefon: 040 3002-870E-Mail: pressestelle@mobil-krankenkasse.deOriginal-Content von: Mobil Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53836/5989868