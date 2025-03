Neue Vertragsaktivierungen: : 243.000, +87 im Jahresvergleich

: 243.000, +87 im Jahresvergleich Firmenkundenflotte : 131.000 Fahrzeuge, +32 im Jahresvergleich

: 131.000 Fahrzeuge, +32 im Jahresvergleich Verwaltete Flotte : 906.000 Fahrzeuge, +4%

: 906.000 Fahrzeuge, +4% Gesamte Ertragswerte : 10,2 Mrd. €, +36 im Jahresvergleich

: 10,2 Mrd. €, +36 im Jahresvergleich Bruttobetriebsmarge (Netto-Bankertrag) : 388 Mio. €, +12 im Jahresvergleich

: 388 Mio. €, +12 im Jahresvergleich Kosten-Ertrags-Verhältnis (ohne Marge aus Gebrauchtwagenverkäufen) 51

51 Gewinn vor Steuern: 173 Mio. €, +1 im Einklang mit 2023

173 Mio. €, +1 im Einklang mit 2023 Angepasster Nettogewinn: 112 Mio. €, im Einklang mit 2023

Leasys, das Joint Venture von Stellantis und Crédit Agricole, erreichte 2024 243.000 Vertragsaktivierungen, was einem Wachstum von 87 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zu den Höhepunkten gehören eine Verdreifachung der LCV-Verträge und ein Anstieg der Verträge für elektrifizierte Fahrzeuge um 50 %, was die starke Widerstandsfähigkeit und das strategische Wachstum widerspiegelt.

Im Vergleich zu 2023 steigerte Leasys seine Durchdringung der Stellantis-Verkäufe um 9 Basispunkte im B2B-Kanal und um 21 Basispunkte im LTR-Kanal. Die verwaltete Flotte wuchs um 4 auf 906.000 Einheiten (+32 bei Firmenkunden) und nähert sich damit dem Ziel von 1 Million Fahrzeugen bis 2026.

Das Gesamtvermögen überstieg 10,2 Mrd. EUR (+ 36 im Jahresvergleich), wobei der durchschnittliche ausstehende Betrag 8,6 Mrd. EUR erreichte.

Die Marge aus Leasinggeschäften erreichte 230 Mio. EUR (+ 28 gegenüber 2023), während die Marge aus Dienstleistungen im Jahresvergleich um 46 auf 93 Mio. EUR stieg.

Das starke organische Margenwachstum von Leasys trug dazu bei, die Auswirkungen der Marktnormalisierung bei Gebrauchtfahrzeugen abzumildern, ein Trend, der die gesamte LTR-Branche betrifft.

Leasys erzielte starke Ergebnisse bei der Wiedervermarktung mit 65 Mio. EUR und einem Wachstum der Bruttobetriebsmarge von 12 im Jahresvergleich auf 388 Mio. EUR. Die Betriebsausgaben stiegen auf 168 Mio. EUR, blieben aber bei 1,94 des durchschnittlichen ausstehenden Betrags, was einem Rückgang von 7 Basispunkten entspricht.

Die Kosteneffizienz der Gruppe wird durch das Cost-to-Income-Verhältnis bestätigt, das im Jahresvergleich stabil bei 51 blieb. Unter Berücksichtigung der Marge aus Gebrauchtwagenverkäufen sinkt das Cost-Income-Verhältnis um weitere 8 Basispunkte auf 43 %. Die Risikokosten bleiben mit rund 0,4 des durchschnittlichen ausstehenden Betrags unter Kontrolle.

Leasys schloss das Jahr 2024 mit einem Gewinn vor Steuern von 173 Mio. und einem bereinigten Nettogewinn von 112 Mio. ab, was jeweils dem Niveau von 2023 entspricht.

Rolando D'Arco, CEO von Leasys, kommentierte: "2024 war ein Jahr, das von Konsolidierung und Wachstum geprägt war. Nach der Integration von Free2Move Lease und den Übernahmen in Portugal und Luxemburg, die beide 2023 abgeschlossen wurden, war dies das erste "volle" Jahr von Leasys in seiner jetzigen Aufstellung. Die Widerstandsfähigkeit und Flexibilität bei der Anpassung an ein sich veränderndes Marktumfeld in Kombination mit einem starken Engagement für Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit ermöglichten es Leasys, das Jahr mit sehr starken kommerziellen und finanziellen Ergebnissen abzuschließen. Die verwaltete Flotte erreichte 906.000 Fahrzeuge und das Betriebsvermögen überstieg 10,2 Milliarden Euro. 2025 wird Leasys weiterhin Strategien umsetzen, die darauf abzielen, das Kundenerlebnis zu verbessern und gleichzeitig seine Position als führendes Unternehmen im Bereich der langfristigen Vermietung und der nachhaltigen Mobilität weiter zu stärken."

2024 verbesserte Leasys das Kundenerlebnis und die Kundentreue durch eine Steigerung des NPS um 13 und verbesserte die CX-Messsysteme. Das Unternehmen diversifizierte seine Finanzierungsquellen, sicherte sich Banklinien in Höhe von 2,3 Mrd. und nahm 2,7 Mrd. durch Anleiheemissionen auf. Die Digitalisierung trieb das Wachstum voran, mit der Einführung des Leasys e-Store für die Vermietung von LEV und der Neulancierung von My-Leasys zur Optimierung der Flottenüberwachung und Förderung papierloser Abläufe. Leasys führte e-Move und RE-USE ein, um die Einführung von Elektrofahrzeugen und die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Das Unternehmen setzte sich weiterhin für seine 1.380 Mitarbeiter in 11 Ländern ein, förderte die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und ermutigte zur Teilnahme an der Verbesserung von Geschäftsprozessen.

Dieses Dokument enthält vorläufige Informationen, die sich nach Abschluss der jährlichen Prüfung des Konzernabschlusses ändern können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

