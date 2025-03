HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen für 2024 auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Franken belassen. Zwar habe die Online-Apotheke das vergangene Jahr wie erwartet abgeschlossen, doch gebe es keinen Ausblick, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte die angekündigte Kapitalerhöhung zwar die Bilanzsorgen von Anlegern mildern, insgesamt sei die aktuelle Nachrichtenlage aber verhalten./mis/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 08:15 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0042615283